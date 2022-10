Zirkzee hat Bayern-Traum nicht aufgegeben

IMAGO/Michele Nucci/LaPresse

Joshua Zirkzee wechselte vom FC Bayern zum FC Bologna

Joshua Zirkzee verließ den FC Bayern München im Sommer für 8,5 Millionen Euro in Richtung Bologna. Beim Serie-A-Klub will der Knoten noch nicht so richtig platzen, nun kommt für den Niederländer zudem eine Systemumstellung hinzu. Seinen Ausbildungsklub hat Zirkzee derweil nicht aus den Augen verloren.

Joshua Zirkzee hat beim FC Bologna zwar einen Vertrag bis 2026 unterzeichnet, aufgrund einer Rückkaufklausel könnte der Weg des Angreifers in Zukunft aber doch noch einmal zum deutschen Rekordmeister führen.

"Es ist der Verein, in dem ich aufgewachsen bin, es wäre die Verwirklichung eines Traums", bekannte der 21-Jährige nun auf einer Pressekonferenz des italienischen Erstligisten. 2017 war er aus der Jugend von Holland-Klub Feyenoord zum FC Bayern gewechselt, wo er insgesamt 17 Pflichtspiele (vier Tore) für die Profis machte.

Die Rolle als Nachfolger von Robert Lewandowski traute man Zirkzee in München letztlich jedoch nicht zu, weshalb ein Wechsel nach Bologna vereinbart wurde. Dort verlief der Start jedoch alles andere als erfolgreich.

Frühe Trainer-Entlassung führt zu Systemumstellung

Bereits Anfang September musste Trainer Sinisa Mihajlovic seinen Platz räumen, nachdem seine Mannschaft aus den ersten fünf Ligaspielen lediglich drei Unentschieden eingefahren hatte. Nachfolger wurde Ex-Nationalspieler Thiago Motta, der wenig später das System umstellte.

Lief Bologna in den ersten Saisonspielen noch mit zwei Stürmern auf, bevorzugte Motta zuletzt ein 4-2-3-1-System, in dem Top-Torjäger Marko Arnautovic als einzige Spitze fungiert. "Für mich ist es etwas schwieriger, da nur ein Stürmer spielt und ich weniger Chancen habe, aber ich hätte mich sowieso für einen Wechsel entschieden", gab Zirkzee zu Protokoll.

"Ich habe mich für Bologna entschieden, weil ich positive Gefühle hatte. Im Moment ist es mein Ziel, mehr Minuten zu bekommen, hart zu trainieren und der Mannschaft zu helfen, bessere Ergebnisse zu erzielen", führte der Youngster aus. "Hier werden viele Sprachen gesprochen, und das gefällt mir, ich wurde sehr gut aufgenommen, ich habe mich sofort zu Hause gefühlt, und die Stadt ist auch sehr schön."

Arnautovic beim FC Bologna gesetzt

Bislang wurde Joshua Zirkzee erst zweimal für den FC Bologna in der Serie A eingesetzt, beide Male wurde er eingewechselt. Eine Torbeteiligung gelang ihm noch nicht.

Sportdirektor Giovanni Sartori bekräftigte indes: "Wir haben großes Vertrauen in Joshua, er ist einer der vielversprechendsten und interessantesten Youngster im internationalen Fußball. Er kann sowohl mit als auch anstelle von Arnautovic spielen."

Der Österreicher Arnautovic führt in der Serie A mit aktuell sechs Treffern die Torschützenliste an. "Er ist ein Vorbild", meinte Zirkzee, angesprochen auf den ehemaligen Bremen-Stürmer.