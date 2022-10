Medien: Bellingham plant BVB-Abflug

IMAGO/Antonio Pozo / PRESSIN

Jude Bellingham ist langfristig an den BVB gebunden

Jude Bellingham ist bei Borussia Dortmund trotz seines jungen Alters schon jetzt einer der absoluten Führungsspieler. Doch der BVB droht den zentralen Mittelfeldmann im kommenden Sommer zu verlieren. Angeblich soll der Engländer bereits einen Wechsel planen.

In Abwesenheit von Marco Reus und Mats Hummels führte Jude Bellingham Borussia Dortmund in den letzten beiden Pflichtspielen gegen den 1. FC Köln (2:3) und FC Sevilla (4:1) als Kapitän aufs Feld. Die Entscheidung von Cheftrainer Edin Terzic zeigt, wie groß das Vertrauen in den gerade einmal 19-Jährigen ist.

Bellingham gab seinem Coach recht und war beim jüngsten Auswärtssieg in Sevilla der alles überragende Mann auf dem grünen Rasen (sport.de-Note 1,0). Allerdings könnte es die letzte Saison des Achters im BVB-Trikot sein.

Wie die "Bild" aus dem Spielerumfeld erfahren haben will, plant Bellingham im kommenden Sommer "den Abflug". Der Dortmunder Leistungsträger möchte offenbar den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Zuletzt wurden der FC Liverpool sowie Real Madrid immer wieder als mögliche Abnehmer genannt. Der Boulevardzeitung zufolge haben die beiden Klubs aber nur "Außenseiterchancen".

Manchester City und Chelsea in der Pole Position?

Stattdessen sollen sich Manchester City und der FC Chelsea in der Pole Position im Rennen um Bellingham befinden.

Die beiden englischen Erstligisten können den 17-fachen Nationalspieler mit einer Perspektive auf große Titel sowie jeder Menge Geld locken. Als Argument für einen potenziellen Transfer zu Manchester City führt "Bild" Superstar Erling Haaland an. Die beiden Youngster galten schon beim BVB als dicke Kumpels. Bei den Sky Blues könnte es zu einer Wiedervereinigung kommen.

BVB in guter Verhandlungsposition

Jedoch befindet sich der BVB in einer guten Verhandlungsposition, besitzt Bellingham bei den Schwarz-Gelben doch noch ein Arbeitspapier bis 2025.

Ende September berichtete "The Athletic", dass die Dortmunder den zentralen Mittelfeldspieler gerne mit einem neuen Vertrag ausstatten würden. Ein neuer Kontrakt mit längerer Laufzeit und deutlich verbesserten Bezügen soll den Verbleib über 2023 hinaus wahrscheinlicher machen, so das Kalkül der Dortmunder Chefetage.