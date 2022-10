Matthäus: Darum ist der Klassiker für Bayerns Stars so schön

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Lothar Matthäus hat über das Duell zwischen BVB und FC Bayern gesprochen

Am Samstag steht in der Fußball-Bundesliga der Klassiker zwischen Borussia Dortmund und FC Bayern an. Obwohl der BVB und die Münchner punktgleich auf Rang drei und vier stehen (15 Zähler), hat Rekordnationalspieler Lothar Matthäus einen klaren Favoriten für das Duell ausgemacht.

BVB oder FC Bayern? Für TV-Experte Lothar Matthäus ist die Lage vor dem Bundesliga-Klassiker am Samstagabend (18:30 Uhr) klar. "Im nationalen Wettbewerb ist Bayern immer der Favorit vor dem Spiel", sagte Matthäus bei "Sky". Allerdings fügte der 61-Jährige an: "Man hat es (aber) in den vergangenen Wochen gesehen: Das heißt nicht immer, dass der Favorit gewinnt."

Hierbei verwies der TV-Experte auf die Niederlage der Münchner in Augsburg. Dass es gegen den BVB eine Pleite gibt, glaubt Matthäus aber nicht. "Der Klassiker in Dortmund ist auch für die Bayern ein besonderes Spiel", so der langjährige Münchner Profi.

"Es ist eben dieses Highlight in der Bundesligasaison, wo sie voll fokussiert sind, wie sie es auch in der Champions League gegen Barcelona oder gegen Inter Mailand waren. Da zeigen sie dann ihre Klasse", führte Matthäus aus.

Matthäus freut sich auf Youngster-Duell bei BVB vs. FC Bayern

Solch einem Spiel würden die Bayern-Stars entgegenfiebern. "Und gerade dann, wenn es noch gegen knapp 80.000 BVB-Fans in Dortmund geht, ist es umso schöner für die Bayern-Spieler", verriet der 61-Jährige, der zwischen 1984 und 1988 sowie zwischen 1992 und 2000 die Fußballballschuhe für den deutschen Rekordmeister schnürte und dabei unter anderem siebenmal Deutscher Meister wurde.

Besonders freut sich Matthäus beim Aufeinandertreffen der beiden deutschen Spitzenteams auf das Duell zwischen den beiden Youngsters Jude Bellingham vom BVB und Jamal Musiala vom FCB, die jeweils erst 19 Jahre alt sind.

"Beide haben in ihren Nationalmannschaften im Klassiker England gegen Deutschland ein riesen Spiel gemacht. Und das in Wembley vor 80.000 Zuschauern", erklärte der TV-Experte und fügte an: "Da sieht man auch, dass so ein Spiel für sie keine Belastung ist, dass sie gar keinen Druck spüren."