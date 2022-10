BVB-Star hofft auf Vertragsverlängerung

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Raphael Guerreiro (l.) will wohl beim BVB bleiben

Im kommenden Sommer laufen bei Bundesligist Borussia Dortmund gleich mehrere Verträge aus. Der BVB wird jeden Fall einzeln prüfen und in den nächsten Monaten entscheiden, wem ein Angebot zur Verlängerung gemacht wird. Ein Stammspieler hofft scheinbar darauf, bald von den Borussen-Bossen zu hören.

Raphael Guerreiro zählt bei Borussia Dortmund längst zum festen Inventar. Seit sechs Jahren schon beackert der 1,70 Meter große portugiesische Nationalspieler die linke Abwehrseite des BVB. Stand jetzt ist die laufende allerdings die letzte Saison für Guerreiro in Schwarz-Gelb.

2019 wurde sein Arbeitspapier letztmalig verlängert und läuft somit im kommenden Sommer aus. Noch hat der BVB Berichten zufolge keine Anstalten gemacht, mit dem Linksfuß Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit zu führen. "Sky" hatte jüngst gar prognostiziert, dass sich die Wege nach der Spielzeit wahrscheinlich trennen werden.

Wie wichtig Guerreiro für den BVB ist, machte allerdings das Champions-League-Spiel gegen den FC Sevilla deutlich. Der 28-Jährige kam nach Einwechslung zu seinem 200. Pflichtspiel für den Revierklub. Nur Mats Hummels (440 BVB-Partien) und Marco Reus (366) kommen auf mehr.

Hat der BVB Restzweifel bei Guerreiro?

Zudem hat der BVB in den vergangenen Jahren nie wirkliche Alternativen zum gebürtigen Franzosen gehabt: Nico Schulz floppte nach seinem Wechsel im Sommer 2019 und spielt mittlerweile in der zweiten Mannschaft, Eigengewächs Tom Rothe fehlt es noch an der nötigen Sicherheit und Erfahrung. Gegen Sevilla durfte der 17-Jährige zwar von Beginn ran, wurde in der Pause jedoch durch Guerreiro ersetzt.

Da allerdings auch die Leistungen von Stammspieler Guerreiro in den vergangenen Monaten unbeständig waren, zögern die Verantwortlichen von Borussia Dortmund noch, den Vertrag zu verlängern. Wie "Ruhr Nachrichten" melden, gibt es Restzweifel, ob er der richtige Mann für die Zukunft ist.

Der Spieler selbst hofft dem Bericht zufolge hingegen auf einen Verbleib in Dortmund. Guerreiros Familie fühle sich ausgesprochen wohl und würde nur ungerne wegziehen.

In der laufenden Spielzeit kann Raphael Guerreiro durchaus zufriedenstellende Offensiv-Statistiken vorweisen. In der Bundesliga schoss er in sieben Spielen einen Treffern, in der Champions League sogar zwei in vier Partien.