Ex-Coach klagt: Julian Nagelsmann beim FC Bayern "enteiert"

IMAGO/Mladen Lackovic

Julian Nagelsmann arbeitet seit 2021 beim FC Bayern

Der frühere Bundesliga-Coach Peter Neururer sieht Julian Nagelsmanns Position beim FC Bayern geschwächt - wegen Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

19 Punkte aus zehn Spielen, "nur" Tabellenplatz zwei: Die Bundesligasaison 2022/2023 lief trotz der 5:0-Machtdemonstration gegen den SC Freiburg am vergangenen Wochenende bislang nicht nach Plan beim FC Bayern.

"Wir wollen nicht Jäger sein, wir wollen wieder der Gejagte werden, denn das bedeutet automatisch, dass wir dann wieder Tabellenführer sind. Und da müssen und wollen wir so schnell wie möglich wieder hinkommen", forderte Vorstandschef Oliver Kahn vor dem Freiburg-Spiel.

Auch wegen der überraschend starken und konstanten Performance von Spitzenreiter Union Berlin ist dieser Schritt dem erfolgsverwöhnten Rekordmeister aber (noch) nicht gelungen.

FC Bayern: Julian Nagelsmann nur ein "großes Trainertalent"?

Die eher durchwachsenen Vorstellungen des FC Bayern im Liga-Alltag ließen auch Kritik an Trainer Julian Nagelsmann laut werden.

Der langjährige Klub-Boss Karl-Heinz Rummenigge schaltete sich ebenfalls in die Debatte ein. In einem "BR24"-Interview bezeichnete er Nagelsmann als "großes Trainertalent" und erklärte, dass der 35-Jährige "natürlich noch seine Erfahrungen machen" müsse - eine Aussage, die als leise Kritik am Münchner Chefcoach gewertet wurde und bei Nagelsmann selbst auf wenig Gegenliebe stieß.

Zwar bemühte sich Rummenigge anschließend, die Wogen zu glätten und verwies darauf, dass Talent für ihn mit "großem Potenzial" einhergehe und man dieses bei Nagelsmann an der "Handschrift der Mannschaft" ablesen könne.

Ganz aus der Welt ist die "Talent"-Diskussion um den ehemaligen Trainer von RB Leipzig und 1899 Hoffenheim aber nicht.

FC Bayern: Julian Nagelsmann ein Talent? Das sagt Peter Neururer

Kult-Coach Peter Neururer jedenfalls sieht Rummenigges Einlassung zu dem Thema kritisch. Der Ex-Bayern-Chef habe Nagelsmann damit "vor der eigenen Mannschaft enteiert", sagte der 67-Jährige bei "Sport1". Rummenigges Aussage sei "inhaltlich vielleicht richtig", so Neururer. "Aber dann spricht man das intern an und trägt es nicht nicht außen."

Der meinungsstarke TV-Experte ergänzte: "Mit 35 kann ich einen sehr, sehr guten Trainer verpflichten, aber keinen erfahrenen. Julian Nagelsmann kann die Erfahrung nicht haben. Aber er ist ja kein Anfänger. Von daher war die Aussage zwar nicht böse gemeint, sie kam aber blöd rüber."