Schalke gibt Update in Trainer-Frage - kommt Reis?

IMAGO/Matthias Koch

Kreutzer (vorn) betreut Schalke 04 vorerst weiter als Interimscoach

Matthias Kreutzer von Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 wird nach dem bitteren 1:2 (0:0) bei Hertha BSC aller Voraussicht nach auch das Training am Montagmorgen leiten. Danach dürfte jedoch Schluss für den Interimstrainer sein, denn Thomas Reis steht offenbar in den Start-Löchern.

"Ich gehe ganz stark von Matthias Kreutzer aus", sagte Sportdirektor Rouven Schröder nach der sechsten Pflichtspielniederlage in Serie, als er gefragt wurde, wer am Montag auf dem Trainingsplatz steht. Der neue Chefcoach der Königsblauen soll jedoch zeitnah vorgestellt werden.

Nach Informationen der "WAZ" gab es am Wochenende in Berlin eine Einigung mit einem Kandidaten. Einen Namen nennt die Zeitung jedoch nicht. Nur so viel: Zu Wochenbeginn, eventuell noch am Montag, könnte der neue Mann mit seiner Arbeit beginnen.

Laut "Bild" und "Sport1" handelt es sich beim neuen Cheftrainer um Thomas Reis. Der 49-Jährige, der vor gut einem Monat beim VfL Bochum entlassen wurde, war sich laut übereinstimmenden Medienberichten schon im Sommer mit den Königsblauen einig, bekam damals allerdings keine Freigabe vom VfL.

Nun also soll seine Verpflichtung am Montag finalisiert werden. Mitbringen wird Reis wohl seinen Co-Trainer Markus Gellhaus. In Gelsenkirchen soll er einen Vertrag bis 2024 unterschreiben. Offen ist jedoch noch, ob die Bochumer Reis ablösefrei ziehen lassen.

"Es geht um Schalke"

Schalke jedenfalls hat "eine wichtige Woche vor uns", wie Schröder nach der Niederlage gegen Hertha sagte und anfügte: "Der Verein ist jetzt an der Reihe, die richtige Entscheidung zu treffen. Dann müssen wir alle dahinterstehen."

Es gehe "um Schalke", mahnte Schröder, der in Berlin eine verbesserte Schalker Mannschaft sah. "Wir haben gesehen, dass die Jungs daran glauben und daran arbeiten, um zu punkten."

Schröder lobt Schalkes Interimscoach Kreutzer

Assistenztrainer Kreutzer habe das an den vergangenen Tagen "super gemacht. Wir sind ganz anders aufgetreten. Es war eine deutlich bessere Leistung, wir sind absolut konkurrenzfähig."

Aktuell sei es aber so, "wenn wir einen Fehler machen, dann ist der Ball meistens drin", klagte Schröder.

Torhüter Alexander Schwolow, von der Hertha an Schalke ausgeliehen, war beim 0:1 durch Lucas Tousart (49.) der Ball durchgerutscht. Florent Mollet (85.) erzielte kurz vor Schluss den Ausgleich, bevor Wilfried Kanga (88.) die Berliner zum Sieg schoss.

