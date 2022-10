Neues Update bei der Trainersuche auf Schalke

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Der FC Schalke wurde zuletzt von Matthias Kreutzer gecoacht

Eine Woche nach der Freistellung von Frank Kramer als Cheftrainer beim FC Schalke 04 hat das Bundesliga-Schlusslicht noch immer keinen Nachfolger präsentiert. Das soll sich aber noch kurzfristig ändern.

Wie es in einem "Sky"-Bericht vom Mittwochmorgen hieß, soll der neue Übungsleiter im Idealfall schon am Nachmittag zum Mannschaftstraining "auf der Matte stehen".

Wie der TV-Sender bereits zuvor vermeldete, gilt weiterhin Thomas Reis als präferierte Lösung der Schalker Vereinsbosse. Da dieser noch bis Sommer 2023 einen laufenden Vertrag beim Ligakonkurrenten VfL Bochum besitzt und vom Revierrivalen formal nur beurlaubt ist, zieht sich die Personalfrage nun schon seit mehreren Tagen in die Länge.

Eigentlich wollten die Verantwortlichen des FC Schalke schon am Dienstag zu entscheidenden Verhandlungen mit den Bochumer Kollegen zusammentreffen. Das wurde aber aus terminlichen Gründen nichts.

Laut "Sky" fand am Dienstagabend eine wichtige Aufsichtsratssitzung beim VfL Bochum statt, weshalb zu diesem Zeitpunkt keine Gespräche mehr mit den Königsblauen in der Causa Thomas Reis geführt werden konnten. Wie es weiter heißt, sollen alle noch zu klärenden Fragen nun am Mittwoch final besprochen werden.

Zahlt der FC Schalke eine Ablösesumme für Reis?

Vor allem die Frage nach einer möglichen Ablöseforderung des VfL Bochum für seinen Aufstiegstrainer von 2021 stand bis zuletzt noch ungeklärt im Raum. Auf der einen Seite hofft der VfL auf eine entsprechende Entschädigungszahlung aus Gelsenkirchen, sollte Thomas Reis unmittelbar auf Schalke als neuer Cheftrainer anheuern.

Auf der anderen Seite würden die Knappen logischerweise das Gehalt für Reis übernehmen, welches derzeit aufgrund des laufenden Vertrags beim VfL noch von den Bochumern bezahlt wird.

Erst, wenn dieser Streitpunkt aus der Welt geräumt ist, wird es wohl die offizielle Bestätigung aus Gelsenkirchen geben.