Künstler Gnabry mit irrem Rekord für den FC Bayern

IMAGO/ULMER

Serge Gnabry ragte beim Sieg des FC Bayern in Barcelona heraus

Die Tore schossen zwar andere, aber Serge Gnabry war der wohl herausragende Akteur des FC Bayern beim glatten 3:0-Auswärtssieg der Münchner beim FC Barcelona. Der wiedererstarkte Offensivmann stellte bei seiner Gala-Leistung im Camp Nou sogar einen neuen Bestwert in der Champions League auf.

Sadio Mané in der zehnten, Eric Maxim Choupo-Moting in der 31. und Benjamin Pavard in der 90+5. Minute waren die gefeierten Torschützen des FC Bayern in Barcelona, die eine weitere Sternstunde des deutschen Rekordmeisters gegen die Katalanen begründeten.

Allen drei Bayern-Treffern vor über 84.000 Zuschauern im Camp Nou ging eines voraus: Die direkte Vorarbeit von Serge Gnabry. Der 27-Jährige stand erst zum zweiten Mal in dieser Champions-League-Saison in der Startelf der Münchner und zeigte sich insgesamt sehr lauffreudig und präsent.

Mit seinem Assist-Dreierpack schrieb Gnabry einen kleinen, aber durchaus feinen Rekord in der Königsklasse: Nie zuvor war es einem Spieler gelungen, in der Champions League gegen den FC Barcelona auf drei direkte Torvorlagen zu kommen. Selbst bei der 8:2-Gala des deutschen Branchenprimus vor zwei Jahren gegen Barca schaffte niemand dieses Kunststück.

Sehenswertes Gnabry-Tor wird zurückgenommen

Apropos Kunst: Künstlerisch wertvoll war vor allem Gnabrys Vorlage zum ersten Bayern-Treffer am Mittwochabend. Nach Ballgewinn und Pass auf ihn schlug der deutsche Nationalspieler einen überragenden Vollspann-Ball über 35 Meter genau in den Lauf von Sadio Mané, der auf Barca-Keeper Marc-André ter Stegen zulief und eiskalt vollstreckte.

Ein technisch hoch anspruchsvoller Direktpass, der selbst bei den katalanischen Fans für ein lautes Staunen sorgte. "Ein Tor wie ein Gemälde", schrieb auch der FC Bayern in den sozialen Medien.

Seine eigene Leistung hätte Serge Gnabry in der 56. Minute fast noch mit einem eigenen sehenswerten Treffer gekrönt. Das Tor zum vermeintlichen 3:0 wurde aber korrekterweise wegen Abseitsstellung nach Zuspiel von Joshua Kimmich zurückgenommen.