"Schwer zu ertragen!": Werner verpasst die WM

Mit einem 4:0-Sieg gegen Schachtar Donezk räumte RB Leipzig am Mittwoch eindrucksvoll alle Zweifel aus dem Weg und zog in die K.o.-Runde der Champions League 2022/23 ein. Den Erfolg müssen die Roten Bullen aber teuer bezahlen. Auch für das DFB-Team gab es eine Hiobsbotschaft.

Stürmer Timo Werner, der am Mittwoch bereits nach 19 Minuten ausgewechselt werden musste, erlitt gegen Donezk einen Riss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk und ist bis Ende des Jahres nicht einsatzfähig. Das teilte RB Leipzig am Donnerstag mit.

Bittere Nachricht.



Timo Werner hat sich im Spiel gegen Schachtar Donezk am linken Sprunggelenk verletzt.



Die heutigen Untersuchungen in Leipzig ergaben leider einen Riss des Syndesmosebandes. Timo Werner wird damit für den Rest des Jahres ausfallen. pic.twitter.com/awG3mS7KY2 — RB Leipzig (@RBLeipzig) 3. November 2022

Damit steht auch fest, dass der 26-Jährige der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) nicht zur Verfügung stehen wird.

Ein herber Rückschlag für die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick, die gerade in der Offensive nicht wirklich üppig besetzt ist. Unter Flick konnte Werner bislang zwar noch nicht beständig als Torjäger glänzen, aufgeboten wurde der gebürtige Stuttgarter dennoch sehr regelmäßig. Beim 5:2 gegen Italien gehörte er mit zwei Treffern zu den besten Akteuren auf dem Rasen.

Dem DFB-Team fehlt ein "Killer"

Mit insgesamt 24 Toren in 55 Länderspielen ist Werner zudem der zweiterfolgreichste Goalgetter, der Flick überhaupt zur Verfügung steht. Nur Thomas Müller vom FC Bayern war bisher erfolgreicher (44 Tore/118 Länderspiele). Von den Aktiven folgen Serge Gnabry (20 Tore/36 Länderspiele) und Mario Götze (17 Tore/63 Länderspiele).

Die deutschen Sturmprobleme dürfte der Ausfall von Werner also nicht gerade mildern. Dass die Lage nicht rosig ist, betonte unlängst auch Sami Khedira, der mit Deutschland 2014 den Titel gewann. "Wir haben Top-Spieler, aber der klassische Neuner, der Klose-Typ, der Killer vor dem Tor, der fehlt uns. Das wird uns am Ende vielleicht den Titel kosten und dazu führen, dass wir nicht ganz dahin kommen, wohin wir wollen", so Khedira im Interview mit dem "SID".

"Diese Nachricht ist ganz bitter. Für Timo persönlich tut es mir sehr leid, weil er die WM verpasst, die er unbedingt spielen wollte", kommentierte inzwischen auch Flick in einem vom Deutschen Fußball-Bund verbreiteten Statement den Ausfall. Auch für das Team sei "Timos Ausfall ein herber Verlust", betonte Flick: "Wir wünschen ihm jetzt alle, dass er schnell wieder fit wird."

"Für mich ist das sehr schwer zu ertragen! Ich werde die nächsten Wochen ausfallen, werde die WM verpassen und muss RB Leipzig und das DFB-Team leider von der Couch aus unterstützen - danke für all eure Nachrichten!", meldete sich Werner per Twitter.