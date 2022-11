Frankfurt in Augsburg ohne formstarken Kamada

unknown

Auf Daichi Kamada muss Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg verzichten

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss im Auswärtsspiel beim FC Augsburg auf Leistungsträger Daichi Kamada verzichten.

Der zuletzt extrem formstarke Mittelfeldspieler fehlt am Samstag (15:30 Uhr/Sky) ebenso wie Außenverteidiger Timothy Chandler wegen Krankheit. Er habe eh "im Kopf" gehabt, Kamada nach den intensiven letzten Wochen "eine Pause zu geben", sagte Trainer Oliver Glasner.

Am Mittwoch gegen Hoffenheim soll der Japaner allerdings ebenso wie Chandler wieder einsatzbereit sein.

Nach Champions-League-Coup: Eintracht Frankfurts Trainer ist "gespannt"

Er sei nach dem Highlight in der Champions League mit dem historischen Achtelfinal-Einzug selbst "gespannt, wie weit wir sind", sagte Glasner: "Das ist nicht ganz so einfach, das einfach so abzuschütteln." Aber die Spieler "machen den Eindruck hungrig zu sein, obwohl sie in letzter Zeit sehr viel Essen bekommen haben."

Augsburg habe generell "eine Spielanlage, die uns zuletzt immer wieder vor Probleme gestellt hat", so der 48-Jährige: "Sehr hohes Pressing, viel Mann-gegen-Mann-Verteidigung, schnelles Spiel in die Spitze, körperlich präsent, viele zweite Bälle, viel Tiefe."

Es werde "ein sehr intensives Spiel", in dem durchaus "viele Tore" fallen könnten. Es gelte "das ganze Programm abzurufen, um als Sieger vom Platz zu gehen."