Enthüllt: BVB winkt diese Mega-Ablöse für Bellingham

IMAGO/Revierfoto

Wie lange bleibt Jude Bellingham noch beim BVB?

Der Millionen-Poker rund um Jude Bellingham wird immer heißer. Borussia Dortmund rechnen mittlerweile angeblich mit einem Abgang des Mittelfeldspielers. Paris Saint-Germain soll dazu bereit sein, dem BVB eine Mega-Ablöse zu bezahlen.

Laut "Okdiario" will PSG 150 Millionen Euro auf den Tisch legen, um Bellingham aus Dortmund an die Seine zu locken. Damit möchte der französische Erstligist offenbar die zahlreichen Mitbewerber ausstechen.

Das Portal nennt insbesondere Real Madrid als heißen Kandidaten auf eine mögliche Verpflichtung des 19-Jährigen. Bellingham soll bei den Königlichen "als idealer Ersatz" für Luka Modric angesehen werden.

PSG will aber wohl unbedingt verhindern, dass es den BVB-Youngster letztlich in die spanische Hauptstadt zieht. Aufgrund dessen seien die Pariser bereit, jedes Angebot für Bellingham "zu übertreffen und sogar die Summe von 150 Millionen zu erreichen", heißt es in dem Bericht.

Jedoch sollen PSG und Real Madrid nicht die einzigen Anwärter auf eine Verpflichtung des englischen Nationalspielers sein. Schließlich ist Bellingham in der Premier League ebenfalls hoch angesehen.

BVB soll mit Bellingham-Abschied rechnen

"TEAMtalk" zufolge zählt der FC Chelsea inzwischen aber nicht zu den Prioritäten des zentralen Mittelfeldspielers. Blues-Besitzer Todd Boehly soll in den vergangenen Monaten Gespräche mit Bellinghams Vater und dessen Agenten geführt haben, der BVB-Spieler soll allerdings nicht von einem Wechsel an die Stamford Bridge überzeugt sein.

Bellingham ist noch bis 2025 an Borussia Dortmund gebunden. Laut "Sky" rechnen die Schwarz-Gelben aber mit einem Abgang des Leistungsträgers im kommenden Sommer 2023.

Bellingham war 2020 für rund 25 Millionen Euro von Birmingham City zum BVB gewechselt. Durch seine rasante Entwicklung hat der Engländer seinen Marktwert inzwischen um ein Vielfaches gesteigert.