Thomas Müller erneut bei Newcastle United gehandelt?

IMAGO/Ulrich Wagner

Thomas Müller konnte zuletzt nur individuell trainieren

Zu Jahresbeginn gab es diese Gerüchte schon einmal, jetzt schwappten sie erneut von England in Richtung Deutschland herüber: Newcastle United soll sich für Thomas Müller vom FC Bayern interessieren. Was ist dran an den Spekulationen um das Münchner Urgestein?

Während sich Newcastle in der abgelaufenen Saison lange Zeit in Abstiegssorgen befand, peilt der neureiche Klub aus dem Nordosten England aktuell ganz andere Sphären an.

In der aktuellen Premier-League-Tabelle rangieren die Magpies, bei denen im Vorjahr ein saudisches Konsortium als Großinvestor eingestiegen war, auf dem dritten Platz und damit auf Champions-League-Kurs. Unter anderem sind Manchester United, der FC Chelsea und der FC Liverpool im Tableau derzeit distanziert.

In englischen Medien wurde jüngst wieder darüber spekuliert, ob Newcastle United noch einmal einen neuen Versuch starten könnte, Thomas Müller vom FC Bayern loszueisen, nachdem der Weltmeister von 2014 zu Jahresbeginn schon einmal mit dem Klub in Verbindung gebracht wurde.

Nach "Bild"-Informationen ist an Spekulationen über ein vermeintliches Interesse aus Liverpool am 33-Jährigen aber nichts dran.

Müller fehlte dem FC Bayern zuletzt verletzt

In erster Linie soll das Vereinsurgestein überhaupt kein Interesse daran haben, dem deutschen Rekordmeister den Rücken zuzukehren. Erst im Sommer wurde das Arbeitspapier des Offensiv-Allrounders noch einmal um ein Jahr und vorzeitig bis 2024 verlängert.

Laut Transferexperte und "Bild"-Fußballchef Christian Falk soll es auch keinerlei Anfrage von Newcastle United beim FC Bayern oder bei Thomas Müller selbst gegeben haben.

Aktuell laboriert der Routinier noch an einer Adduktorenverletzung, die ihn in den letzten Wochen schon außer Gefecht gesetzt hatte. Eine Gefahr für die Weltmeisterschaft in Katar soll die Verletzung aber nicht bedeuten, hieß es bis zuletzt.