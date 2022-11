Experte mahnt: Schalke muss "mehr Punkte holen"

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Sieht noch viel Arbeit auf den FC Schalke 04 zukommen: Dietmar Hamann

Am Mittwochabend waren die Schreie der Erlösung beim FC Schalke 04 wohl noch weit über die Grenzen Gelsenkirchens hinaus zu hören. Doch der ebenso hart erkämpfte wie verdiente 1:0-Heimerfolg gegen Mainz 05 kann für die Knappen nur der Anfang gewesen sein, findet Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann.

Der FC Schalke 04 lebt noch! Nach deprimierenden Wochen voller Pleiten und Chaos im Umfeld hat der Bundesliga-Aufsteiger in der Englischen Woche einen kleinen Befreiungsschlag gelandet. Ein früher Treffer von Simon Terodde reichte den Königsblauen gegen Mainz zum ersehnten Dreier.

Trainer Thomas Reis, der seinen ersten Sieg als S04-Coach feierte, gestand im Anschluss, die Negativserie zuletzt "irgendwo auch mitgeschleppt" zu haben. Entsprechend sprach Matchwinner Terodde von "purer Erleichterung".

Klare Ansage an den FC Schalke 04

Freilich ist Schalke trotz des Erfolgs immer noch Schlusslicht, zuvor hatten auch die direkten Keller-Konkurrenten VfL Bochum und VfB Stuttgart gewonnen.

"Nach den Ergebnissen der Konkurrenz wussten sie, dass sie gewinnen müssen", ordnete Ex-Profi Dietmar Hamann die Situation in seiner Rolle als "Sky"-Experte ein.

Die Knappen hätten "gekämpft wie die Löwen", lobte der 49-Jährige und ergänzte: "Für die Moral ist so ein Sieg wichtig - du willst mit dem Glauben in die Winterpause gehen, da noch ganz rauszukommen zu können."

Zunächst muss das Reis-Team allerdings noch gegen den Tabellenführer FC Bayern München ran - momentan sicher nicht die dankbarste Aufgabe.

Hamann richtete den Blick deshalb schon weiter in die Zukunft. "Sie werden wahrscheinlich in der Rückrunde deutlich mehr Punkte holen müssen, als es in der Vorrunde der Fall war", verdeutlichte der einstige Mittelfeldspieler, wie brenzlig die Lage weiterhin ist.