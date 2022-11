Götze doch kein Kandidat für die DFB-Startelf?

IMAGO/Marc Schueler

Mario Götze steht im DFB-Kader für die Fußball-WM in Katar

Mario Götze steht im deutschen Aufgebot für die Fußball-WM 2022 in Katar. Über die mögliche Rolle des Offensivspielers von Eintracht Frankfurt unter Bundestrainer Hansi Flick gibt es derweil unterschiedliche Berichte.

Nach fünf Jahren ist Mario Götze wieder Teil der deutschen Nationalmannschaft. Durch seine starken Leistungen bei Eintracht Frankfurt hat es der 30-Jährige in das 26er-Aufgebot von Bundestrainer Hansi Flick geschafft.

Wie "Sport Bild" berichtet, stand der WM-Held von 2014 in den vergangenen Wochen mit dem DFB-Coach in engem Kontakt. So sollen zwischen Flick und Götze "zahlreiche Telefonate" stattgefunden haben.

Demzufolge sicherte der Bundestrainer dem Routinier zu, bei der anstehenden Fußball-WM in Katar nicht nur in der zweiten oder dritten Reihe zu stehen. Heißt im Klartext: Götze wird beim Großevent wohl definitiv auf Einsatzminuten kommen.

Götze beim WM-Auftakt gegen Japan Joker?

Allerdings gibt es bezüglich einer möglichen Startelf-Chance im Auftaktspiel gegen Japan (23. November, 14 Uhr MEZ) unterschiedliche Meldungen.

"Sport1" berichtete zuletzt, dass Flick im SGE-Star eine tragende Figur und einen potenziellen Stammspieler sehen soll. "Sport Bild" zufolge sei Götze hingegen "beim WM-Auftakt keine Option für die Startelf". Jedoch soll dem DFB-Rückkehrer die Rolle des ersten Jokers winken.

So oder so: Götze könnte bei der Fußball-WM im deutschen Team zum X-Faktor werden. "Bei uns steht im Fokus: Wie performt er und was kann er uns geben. Mario ist ein genialer Fußballer, der Gedankenblitze hat intuitiv", sagte Flick zur Nominierung des 30-Jährigen.

Seit seinem Wechsel zu Eintracht Frankfurt hat sich Götze wieder ins Rampenlicht gespielt. In seinen ersten 23 Pflichtspielen für die SGE kommt der Weltmeister von 2014 bislang auf zwei Tore sowie vier Vorlagen und ist aus der Elf von Trainer Oliver Glasner nicht mehr wegzudenken.