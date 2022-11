BVB-Ass stand vor Wechsel nach Piräus

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Felix Passlack (l.) will sich am liebsten beim BVB durchsetzen

Die Plätze im Kader von Borussia Dortmund sind hart umkämpft, nicht alle können sich als Stammspieler bezeichnen oder zählen zumindest zum erweiterten Kreis. Ein BVB-Profi hätte im vergangenen Sommer die Möglichkeit gehabt, im Ausland eine neue Chance zu ergreifen. Doch ein Wechsel kam nicht zustande.

Borussia Dortmunds Eigengewächs Felix Passlack hat unter Cheftrainer Edin Terzic einen schweren Stand. Der Konkurrenzkampf auf der rechten Seite ist enorm: Selbst nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Thomas Meunier und Mateu Morey kam der gebürtige Bottroper auf nur vier Pflichtspieleinsätze.

Dass es der im Jahr 2015 mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnete Passlack nicht leicht haben würde, hatte sich schon im vergangenen Sommer abgezeichnet. Und da sein Arbeitspapier nur noch bis Juni 2023 gültig ist, zählte der 24-Jährige zu den möglichen Abschiedskandidaten.

Wie Passlack nun rückblickend verriet, stand tatsächlich ein Abschied von Borussia Dortmund im Raum. Europa-League-Teilnehmer Olympiakos Piräus hatte beim vielseitig einsetzbaren BVB-Spieler angeklopft. "Es war am letzten Transfertag in Griechenland, die noch länger aufhatten als in Deutschland, aber das war zu kurzfristig", zitiert "WAZ".

Passlack muss sich langsam "Gedanken machen"

Ob der einstige Junioren-Nationalspieler auch im Winter ein Kandidat für einen Transfer ist, bleibt derweil offen. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl wollte sich "im Vorfeld eines Transferfensters grundsätzlich nicht zu Personalien" äußern, wie der Klub gegenüber der Zeitung mitteilen ließ.

Für Passlack bleibt die Situation gleich: "Es ist natürlich schwer. Jeder Fußballer will natürlich Spiele machen. Aber zurzeit ist es halt so. Ich arbeite weiter hart an mir, dass ich dann halt auch wieder auf Minuten komme wie in den letzten Wochen." Am liebsten bleibe er beim BVB. "Wenn das nicht geht, muss man sich als Fußballer halt Gedanken machen. Das ist ja völlig normal."

Felix Passlack kam im jungen Alter von Rot-Weiß Oberhausen zu Borussia Dortmund, in der Saison 2015/16 feierte er sein Bundesliga-Debüt. Von 2017 bis 2020 war er drei Spielzeiten in Folge an verschiedene Klubs verliehen worden. Der ganz große Durchbruch bleibt ihm beim BVB noch verwehrt.