Nach Bayern-Abschied: Demichelis legt bei River los

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Martín Demichelis wechselte vom FC Bayern zu River Plate

Martín Demichelis hat dem FC Bayern nach sieben Jahren als Spieler und drei Jahren als Trainer den Rücken gekehrt, um bei seinem Herzensklub River Plate erstmals Erfahrungen als Cheftrainer einer Spitzenmannschaft zu sammeln. Bei seiner Präsentation verglich er die beiden Klubs, die er so gut kennt, miteinander.

Für Martín Demichelis geht ein Traum in Erfüllung: 2003 zog er vom argentinischen Klub River Plate zum FC Bayern und begann eine Weltkarriere, die mit zahlreichen Titeln gespickt war. Nun geht er den umgekehrten Weg, beim Hauptstadtklub aus Buenos Aires unterzeichnete er einen Vertrag als Cheftrainer bis Ende 2025.

Bei seiner Vorstellung war Demichelis bemüht, eine Verbindung zwischen den beiden Klubs herzustellen, die ihn so sehr geprägt haben. Sowohl mit River Plate als auch mit dem FC Bayern gewann er je vier nationale Meisterschaften.

"Ich habe es schon vor langer Zeit gesagt: River ist das Bayern München Südamerikas. Sie haben Prinzipien, Werte, Methoden, die sehr ähnlich sind", sagte der 41-Jährige auf der Pressekonferenz in seiner Heimat. "Eine Geschichte, die nicht nur dazu verpflichtet, Spiele zu gewinnen, sondern Titel."

Ex-Bayer Demichelis stellt klar: "Bei River geht das nicht"

Mit jenen Prinzipien käme automatisch der Erfolgsdruck, so der einstige Abwehrspieler. "Als ich noch aktiv gespielt habe, war es gut, wenn man als Abwehrspieler einen Schritt voraus war. Aber das war für River Plate nicht gut genug", so Demichelis: "Man musste den Ball auch weiterspielen können. In anderen Mannschaften konnte der Verteidiger den Zweikampf gewinnen und die Kugel danach wegschlagen. Bei River geht das nicht."

Damit machte der 51-fache Nationalspieler zugleich seinen neuen Spielern deutlich, welchen Stil er pflegen wird. "Die Bedeutung eines Passes muss von Tag eins an im Vordergrund stehen."

Die argentinische Primera División hatte River Plate in 2022 als Dritter abgeschlossen, der große Erzrivale Boca Juniors sicherte sich den Titel. Martín Demichelis folgt bei den "Millonarios" auf Marcelo Gallardo, der die Geschicke des Teams satte acht Jahre gelenkt und zahlreiche Erfolge gefeiert hatte.

Demichelis hatte seine Trainerlaufbahn 2019 bei der U19-Mannschaft des FC Bayern begonnen. Anschließend betreute er die 2. Mannschaft des deutschen Rekordmeisters.