Brisante Wechsel-Spekulationen um Pep Guardiola

IMAGO/Andy Rowland

Kehrt Pep Guardiola der Premier League und Manchester City den Rücken?

Seit 2016 ist Pep Guardiola Teammanager von Manchester City. Da sein Vertrag aber am Ende der Saison ausläuft, stehen die Zeichen auf Abschied. Verlässt der Spanier den Premier-League-Klub, um eine neue Herausforderung anzunehmen?

Wie die "Bild" berichtet, ist Pep Guardiola Wunschkandidat für die Nachfolge von Brasilien-Trainer Tite. Der 61-Jährige hatte im Februar überraschend erklärt, nach der WM in Katar seinen Job bei der Selecao aufzugeben.

Tite ist seit 2016 Trainer der Brasilianer, als er das Amt vom früheren Bundesligaprofi Carlos Dunga übernahm.

Seine beeindruckende Bilanz seitdem: 57 Siege, 15 Unentschieden und nur fünf Niederlagen. 2019 führte er seine Auswahl in der Heimat zum Sieg bei der Copa America. Auch bei der WM in Katar zählt Tites Team zu den Top-Favoriten. Seinen Nachfolger will Rekordweltmeister Brasilien bereits im Januar präsentieren.

Brasliens Verband soll bereits vor drei Jahren versucht haben, Guardiola unter Vertrag zu nehmen. Damals habe es Kontakt zum Berater des früheren Bayern-Trainers gegeben, heißt es.

Eine Verpflichtung sei jedoch nicht zustande gekommen, auch weil Guardiola ein Jahresgehalt von 24 Millionen Euro aufgerufen haben soll. Zudem wäre eine ordentliche Ablöse für Manchester City fällig geworden.

Legt Pep Guardiola ein Sabbatjahr ein?

Zuletzt hatte das Portal "El Nacional" berichtet, dass Guardiola seinen Vertrag bei ManCity nicht verlängern wird. Einen neuen Job wolle der Star-Coach aber nicht direkt annehmen. Stattdessen stehe für ihn in der Saison 2023/2024 ein Sabbatjahr an.

City soll zwar alles versuchen, um Guardiola doch noch von einem Verbleib zu überzeugen. Die Bemühungen werden aber ins Leere laufen, zeigte sich "El Nacional" sicher.

Für Brasiliens Nationalteam soll Guardiola nicht der einzige Trainer-Kandidat sein: Neben ihm werden auch Mano Menezes von Internacional Porto Alegre, Dorival Júnior von Flamengo und Fernando Diniz von Fluminense Rio de Janeiro gehandelt.