Lewandowski schielt auf sein erstes WM-Tor

IMAGO/LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT

Robert Lewandowski trifft mit Polen zunächst auf Mexiko

Robert Lewandowski legt mit Polen los: Für den Traum vom Achtelfinale ist ein Sieg gegen Mexiko fast schon Pflicht.

Null Tore. Solche Statistiken gibt es tatsächlich noch im Leben des Robert Lewandowski, dieser Tormaschine, dieses Wunderstürmers, dieses Edelknipsers. Doch Lewandowski, der ja bekanntlich immer trifft, hat tatsächlich noch kein einziges WM-Tor erzielt.

Vor dem Beginn seiner Mission in Katar gibt sich Polens Superstar dennoch ganz entspannt. "Es ist nicht wichtig, wer ein Tor schießt", sagte Lewandowski vor dem WM-Auftakt gegen Mexiko (Dienstag, 17.00 Uhr/ZDF und MagentaTV): "Sondern die Mannschaft und der Sieg sind das Wichtigste." Stimmt in diesem Fall sogar. Für Lewandowskis Traum vom Achtelfinale sind drei Punkte fast schon Pflicht.

"Das erste Spiel des Turniers ist extrem wichtig, denn ein Sieg gibt einem viel Selbstvertrauen", sagte Lewandowski, der in Gruppe C zudem noch auf Saudi-Arabien (26. November) und Argentinien um Lionel Messi (30. November) trifft: "Wir sind zwar nicht der Favorit, aber wir werden alles daran setzen, drei Punkte zu holen."

Und alle Augen werden natürlich auf Lewandowski gerichtet sein, der in Katar vermutlich seine letzte WM spielt. "Im Spiel werden die Verteidiger an mir kleben", sagte der mittlerweile 34-Jährige vom FC Barcelona, aber das ist der Weltfußballer von 2020 und 2021 mit Bayern-Vergangenheit ja gewohnt. "Dadurch können andere Räume frei werden", sagte Lewandowski: "Das war schon immer so. Das kann einer unserer Vorteile sein." Und so könnte sein Kompagnon Arkadiusz Milik (Juventus Turin) davon profitieren.

"Weiße Adler" wollen fliegen

2018 in Russland war Lewandowski leer ausgegangen und Polen in der Vorrunde gescheitert, der Sprung ins Achtelfinale gelang zuletzt 1986 in Mexiko. Jetzt soll der Rekordnationalspieler (76 Tore in 134 Länderspielen) wieder dafür sorgen, dass die "weißen Adler" anfangen zu fliegen. "Wir wollen das Turnier genießen", sagte Lewandowski, im Vergleich zu 2018 erwartet die Heimat diesmal keine Wundertaten: "Die Erwartungen sind im Gegensatz zur letzten WM etwas niedriger."

Klappt es ohne diese ganz große Last also mit Lewandowskis erstem WM-Tor? Mexikos Innenverteidiger Cesar Montes hat jedenfalls etwas dagegen. "Es wird eine schöne Herausforderung, ihn zu stoppen", sagte der 25-Jährige: "Natürlich müssen wir uns auch um die anderen Spieler kümmern, aber es ist klar, dass er im Verein und in der Nationalmannschaft das Maß der Dinge ist. Es wird ein großartiges Spiel."

Für Lewandowski ist Katar wohl die letzte Chance auf der größten aller Fußball-Bühnen. "Ich weiß nicht, ob es meine letzte WM sein wird, aber ich bereite mich so vor, als könnte es meine letzte sein", sagte er. Und natürlich will Lewandowski sein erstes WM-Tor. "Wir werden unserem Star helfen, bei dieser WM zu scheinen", sagte Torhüter Wojciech Szczesny.