Schlotterbeck kommentiert WM-Aus von Reus und Hummels

Nico Schlotterbeck (l.) äußerte sich zum WM-Aus seiner BVB-Kollegen Mats Hummels (r.) und Marco Reus

Am Mittwoch (14:00) startet die deutsche Nationalmannschaft gegen Japan in die Winter-WM. Berechtigte Hoffnungen auf einen Platz in der Startelf darf sich BVB-Star Nico Schlotterbeck machen. Der Abwehrmann sprach jetzt über das WM-Aus seiner Dortmunder Kollegen Marco Reus und Mats Hummels.

Nachdem es beim BVB in den letzten Wochen nicht rund lief, hofft Nico Schlotterbeck darauf, dass es für ihn und seine Mitspieler bei der WM in Katar besser läuft.

Vor dem ersten Gruppenspiel gegen Japan ist dennoch etwas Wehmut dabei, wie der 22-Jährige im Interview mit "Sport1" verriet: "Es tut mir persönlich brutal weh, dass Marco Reus nicht dabei ist. Er hätte uns als Mannschaft so viel gebracht. Er ist ein überragender Mensch und ein Weltklasse-Fußballer."

Auch Schlotterbecks BVB-Kollege Mats Hummels zählt bei der WM nicht zum deutschen Kader. Anders als bei Reus, der an einer Verletzung am Sprunggelenk laboriert, hat das WM-Aus des Dortmunder Routiniers jedoch leistungstechnische Gründe.

Schlotterbeck geht Frage zu BVB-Kollege Hummels aus dem Weg

Nachfragen, ob er die Nicht-Nominierung seines Mannschaftskollegen nachvollziehen könne, wich Schlotterbeck aus: "Ich kenne die Hintergründe nicht. Deshalb ist es sehr schwer für mich, das einzuordnen. Das ist auch nicht mein Job."

Ziele hat sich die deutsche Innenverteidiger-Hoffnung für die anstehenden Spiele unterdessen gesetzt - sowohl persönlich als auch für das Team. "Ich will einen Mehrwert für die Mannschaft bringen - ob von der Bank oder von Beginn an. Ich will der Mannschaft so viel geben, dass wir uns im Training immer zu Höchstleistung antreiben", sagte der gebürtige Schwabe.

Schlotterbecks Hoffnung, der deutschen Mannschaft zum WM-Titel verhelfen zu können, ist jedenfalls groß. Besonders auf die ersten Spiele gegen Japan und Spanien wird es ankommen, glaubt er: "Ich hoffe, dass wir so gut starten, dass wir schnell zum Favoritenkreis zählen und um den Titel mitspielen können."