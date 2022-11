Ronaldo im exklusiven "Fünfer-Klub"

AFP/SID/ODD ANDERSEN

Cristiano Ronaldo hat seit 2006 an jeder WM teilgenommen

Superstar Cristiano Ronaldo ist nun auch in den erlauchten Kreis der WM-Rekordteilnehmer aufgestiegen.

Der Portugiese, der am Donnerstag gegen Ghana in der Startelf stand, kam in seiner schillernden Karriere bereits bei fünf Endrunden zum Einsatz, erstmals 2006 in Deutschland.

Vor WM-Beginn hatten lediglich vier Fußballer an fünf Endrunden teilgenommen: die Mexikaner Antonio Carbajal und Rafael Marquez, Deutschlands Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus sowie der Italiener Gianluigi Buffon.

Am Dienstag waren in Katar zudem die Mexikaner Guillermo Ochoa und Andres Guardado sowie Lionel Messi (Argentinien) dem exklusiven "Fünfer-Klub" beitreten.