Kanada-Trainer reagiert auf Nacktfoto

Kanadas Trainer John Herdman nimmt den Wirbel um seine "Fuck Croatia"-Aussage mit Humor.

"Wir schauen seit dem 14. November keine Medien mehr an. Aber wenn man eine SMS von seiner Frau bekommt, dann weiß man, dass etwas passiert ist", sagte der 47-Jährige.

Am Sonntag (17:00 Uhr/ZDF und MagentaTV) trifft Kanada auf den Vizeweltmeister Kroatien. Nach dem 0:1 zum Auftakt gegen Belgien hatte Herdman seine Mannschaft gleich auf das Duell eingestimmt, dabei war ihm der Spruch herausgerutscht.

Kroatische Medien griffen die Aussage natürlich auf. Die Zeitung "24 Sata" zeigte Herdman auf der Titelseite in einer Fotomontage komplett nackt. Über seinen Mund war ein großes Ahornblatt gedruckt, über sein Geschlechtsorgan ein kleines. "Du hast das Mundwerk, aber hast du auch die Eier?", fragte die Zeitung auf dem Titel.

"Meine Frau wird sich euch schnappen"

Herdman fand dies extrem amüsant. "Meine Frau wird sich euch schnappen", sagte er dem Journalisten der Zeitung, der ihn nach dem Titelbild fragte. "Ich habe ein wenig mehr Bauch als auf dem Foto. Ich habe zu viel gegessen." Als zusätzlichen Ansporn sieht der Brite die Aufregung nicht: "Wir haben 36 Jahre gewartet, um hier zu sein. Wir brauchen diese Titelseiten nicht als Motivation."

Das Spiel gegen Kroatien sieht er als vorentscheidend für den weiteren WM-Verlauf. "Überleben oder sterben. Wir müssen Leistung bringen, um in der WM zu bleiben", sagte Herdman.

Bei der bisher einzigen WM-Teilnahme 1986 in Mexiko war Kanada als punkt- und torloser Letzter in der Vorrunde ausgeschieden. Um sich auf das Kroatien-Spiel einzustimmen, war das kanadische Team am Freitagabend Kamelreiten.