Neuer ein Risiko? DFB-Legenden mit eindeutigem Urteil

Manuel Neuer führt das DFB-Team bei der Fußball-WM als Kapitän an

Manuel Neuer hütet bei der Fußball-WM 2022 wie gewohnt das deutsche Tor. In den Wochen vor dem Turnier in Katar plagten den Schlussmann des FC Bayern noch Schulterprobleme. Dennoch zweifeln mehrere DFB-Legenden nicht an der Leistungsfähigkeit des Kapitäns.

Insgesamt sieben Pflichtspiele verpasste Manuel Neuer beim FC Bayern in dieser Saison aufgrund einer Schultereckgelenksprellung. Rechtzeitig vor dem Beginn der Fußball-WM 2022 konnte der 36-Jährige wieder in das Münchner Tor zurückkehren.

Bei der Weltmeisterschaft gegen Katar stand Neuer dann wieder wie gewohnt im Kasten der deutschen Nationalmannschaft. Dennoch stellt sich die Frage: Wie fit ist der Spielführer nach den Schulterproblemen wirklich? Die "Bild" fragte bei gleich mehreren DFB-Legenden nach, ob Neuer deshalb gar manchmal zum Risiko werden könnte.

Das Urteil fiel eindeutig aus. "Neuer wirkte auf mich trotz allem souverän, eigentlich wie immer. Ich habe auch davon gehört, dass er Schulterprobleme hatte und haben soll, aber mir ist nichts Negatives aufgefallen", antwortete Bodo Illgner.

Lehmann: Neuer immer noch "top, top, top"

Laut Jens Lehmann sei Neuer "nach wir vor top, top, top". "Ich sehe keine Veränderung bei ihm", meinte der deutsche WM-Torwart von 2006.

Ähnlich äußerte sich auch René Adler. "Es wäre gänzlich falsch, Manuel Neuer auch nur ansatzweise infrage zu stellen. Die Messlatte bei Manuel liegt so exorbitant hoch, dass jeder Fehlpass auffällt", sagte der 37-Jährige: "Vielleicht vermisst man noch, dass er die unhaltbaren Bälle hält."

Neuer stehe "für Kontinuität und absolute Weltklasse in den entscheidenden Situationen – das wird er in Katar noch zeigen", prognostizierte Adler. René Müller zufolge sei Neuer kein Risiko.

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus ist ebenfalls nach wie vor vom Können des Routiniers überzeugt. "Manuel Neuer ist ein Torhüter, der sehr sicher ist, aber auch mit Risiko spielt. Da können Fehler passieren – aber ihm passieren solche Fehler vielleicht zweimal im Jahr. Ich habe nicht den Eindruck, dass er irgendwie ein Risiko darstellt", so der Weltmeister von 1990.

