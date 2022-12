Schlägt Bayern zu? Atlético legt wohl Félix-Ablöse fest

IMAGO/Apo Caballero

Joao Félix wird beim FC Bayern gehandelt

Joao Félix gilt bei Atlético Madrid als Wechselkandidat. Offenbar hat der spanische Erstligist nun seine Schmerzgrenze für einen Verkauf festgelegt. Der FC Bayern könnte hellhörig werden.

Zwischen Joao Félix und Atlético Madrid sieht es nach einer Trennung aus. Der hochveranlagte Portugiese kommt in der spanischen Hauptstadt nicht so richtig in Fahrt.

Laut der "AS" wird Berater Jorge Mendes seinen Klienten bei anderen Vereinen anbieten. Der Zeitung zufolge sind Paris Saint-Germain, Manchester United sowie der FC Bayern die Klubs, "die sich am meisten für den Portugiesen interessieren".

Atlético würde einer Ablöse von 100 Millionen Euro inklusive Boni angeblich zustimmen, heißt es. Zum Vergleich: Félix war 2019 für den kolportierten Betrag von 127,2 Millionen Euro von Benfica in Spaniens Hauptstadt gewechselt.

Unter Cheftrainer Diego Simeone hat die hängende Spitze aber einen schweren Stand. So erzielte Felix in der laufenden Saison bislang nur vier Tore für Atlético und musste sich oftmals mit der Rolle des Jokers begnügen.

Aktuell weilt der Offensivmann mit der portugiesischen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar und ist bereits für das Achtelfinale qualifiziert.

Transfer zum FC Bayern unwahrscheinlich

Nach dem Turnier dürfte der Transfer-Poker Fahrt aufnehmen. Ob der FC Bayern dann tatsächlich seinen Hut in den Ring werfen wird, bleibt aber abzuwarten.

Schließlich dürfte ein möglicher Transfer über rund 100 Millionen Euro für den Bundesliga-Primus schlicht nicht zu stemmen sein.

Zudem erklärte Vereinspräsident Herbert Hainer Anfang November gegenüber der "AZ": "Wir haben eine Mannschaft, die hervorragend besetzt ist. Wir müssen eher schauen, dass die guten Spieler, die wir haben, alle zu Spielzeiten kommen. Das macht der Trainer mittlerweile sehr, sehr gut. Wir haben überhaupt keine Notwendigkeit für Wintertransfers."