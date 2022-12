Ballack rechnet mit DFB-Team ab: "Das passiert, wenn ..."

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Ballack hinterfragt auch Flick

Abrechnung vom "Capitano": Der frühere Nationalmannschafts-Kapitän Michael Ballack hat den Deutschen Fußball-Bund (DFB) nach dem frühen WM-Aus in Katar scharf kritisiert und eine schonungslose Aufarbeitung des Debakels gefordert.

"Das passiert halt, wenn man sich nicht kritisch hinterfragt. Es geht um die Ausrichtung. Und wenn ich eine Ausrichtung habe, dann suche ich mir auch die Leute dazu", beklagte der ehemalige Profi nach dem deutschen WM-Aus eine fehlende Strategie beim DFB.

"Es gehört beim DFB dazu, dass jede Position hinterfragt wird. Da gehört auch der Trainer dazu. Alle", ergänzte Ballack bei "MagentaTV". Es gehe jetzt darum, "jeden Stein umzudrehen".

"Ist das die Art Fußball, die wir spielen wollen?"

"Man darf nicht den gleichen Fehler wie 2018 machen. Als der Präsident sich kurz nach dem Ausscheiden hinstellt und sagt: Der DFB und sein Trainerteam analysieren das jetzt und dann macht Jogi weiter", forderte der Ex-Profi unter Umständen auch personelle Konsequenzen.

Ballack will, "dass man wirklich Kritik intern und extern übt und dann zu einer Schlussfolgerung kommt. Und nicht vorgefertigt schon sagt: Wir machen so weiter."

An der Mannschaft ließ der frühere "Capitano" unterdessen auch kein gutes Haar. Das Aus sei "sinnbildlich, wie wir in den letzten Jahren Fußball spielen, versuchen Fußball zu spielen. Da gilt es anzusetzen. Es gilt zu hinterfragen: ist das die Art Fußball, die wir spielen wollen. Wir müssen Ansätze finden, um an unseren Stärken, die wir schon mal hatten, unseren Fußball daran auszurichten, dass er erfolgreich ist."

Die letzten drei Turnier haben gezeigt, "dass wir mit dieser Art Fußball nicht weit kommen. Wir sehen es an den Mannschaften, die weniger talentiert sind, die uns aber vor Probleme stellen", kritisierte der ehemalige Bayern-Profi auch die Mannschaft.

Ex-Nationalspieler Fredi Bobic stimmte zu und erklärte: "Vielleicht sind einige Spieler über ihrem Limit. Uns fehlen Spieler, die eine Mannschaft führen."