Details enthüllt: BVB wird wohl zwei Verteidiger los

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Könnten den BVB im Winter verlassen: Nico Schulz und Thomas Meunier

Bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund konnte in der laufenden Saison wahrlich nicht jeder Spieler überzeugen. Nun hat der BVB offenbar Abnehmer für gleich zwei Verteidiger gefunden.

Borussia Dortmund könnte den Rest der Saison 2022/23 ohne die Außenverteidiger Thomas Meunier und Nico Schulz bestreiten. Für beide liegen dem Revierklub Medienberichten zufolge mittlerweile konkrete Angebote vor. Bei beiden soll sich der BVB mehr als gesprächsbereit zeigen.

Thomas Meunier, der mit der belgischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar schon in der Gruppenphase ausgeschieden war und bald schon wieder in Dortmund zurückerwartet wird, hat nach Angaben der spanischen Zeitung "Mundo Deportivo" das Interesse des FC Barcelona sowie vom AC Mailand und Juventus Turin auf sich gezogen.

Die Spanier machen nach "Bild"-Angaben nun ernst: Demnach will Barca dem BVB ein Angebot für einen Winter-Transfer vorlegen. Bereits im Sommer hatte der FC Barcelona Interesse an einer Verpflichtung gezeigt, sah damals aber wegen der fehlenden finanziellen Mittel von einem Kauf ab.

BVB würde immerhin Teile von Schulz' Gehalts sparen

Die Ablöseforderung soll sich vor einigen Monaten auf rund 15 Millionen Euro belaufen haben. Ob Dortmund jene Summe nun erwarten kann, lässt der Bericht indes offen. In Dortmund besitzt Meunier, der 2020 ablösefrei von Paris Saint-Germain kam und sich nie wirklich unverzichtbar gemacht hatte, noch einen Vertrag bis 2024.

Im Fall Nico Schulz versucht der BVB schon seit geraumer Zeit, einen Abnehmer zu finden. Der Linksverteidiger spielt sportlich überhaupt keine Rolle mehr in Dortmund. Das hohe Gehalt des Ex-Nationalspielers, das auf bis zu sechs Millionen Euro beziffert wird, stand vielen Klubs stets im Weg.

Der italienischen Zeitung "Il Messaggero" zufolge hat Lazio Rom in Dortmund nun aber wegen Schulz angefragt. Aktuell gebe es Gespräche zwischen beiden Klubs über eine mögliche Leihe im Winter. "Bild" bestätigt die Gedankenspiele des Hauptstadtklubs und berichtet Details zur finanziellen Seite des angestrebten Deals.

Demnach will Lazio für Schulz zwar keine Leihgebühr an die Borussia zahlen, sei aber immerhin bereit die Hälfte des Gehalts zu übernehmen. Somit dürfte der BVB für eine Leihe bis zum Saisonende immerhin rund 1,5 Millionen Euro erhalten. Nico Schulz, der mittlerweile nur noch in der zweiten Mannschaft der Borussia aufläuft, hat wie Meunier noch einen Vertrag bis 2024.