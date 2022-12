Matthäus schlägt Timo Horn als Neuer-Ersatz vor

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Ist Timo Horn ein Kandidat beim FC Bayern?

Nach der Schock-Nachricht rund um das Saisonaus von Manuel Neuer ist beim FC Bayern noch unklar, wie es im Tor weitergeht. Ex-Spieler Lothar Matthäus schlägt Timo Horn vom 1. FC Köln als Ersatzmann vor. Außerdem kritisierte er der Stammkeeper des deutschen Rekordmeisters scharf.

"Die aktuelle Situation ist die, dass man mit Sven Ulreich einen wirklich guten Ersatz hat", stellte Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne klar und ergänzte: "Jedes Mal, wenn Ulreich gebraucht wurde, hat er seine Sache mehr als ordentlich gemacht. Ich denke, dass das nationale Double auch mit ihm absolut machbar ist und sich die Bayern hier keine Sorgen machen müssen."

Einen neuen Keeper verpflichten würde Matthäus nicht unbedingt. "Manuel wird sich so auf keinen Fall von der großen Bühne verabschieden und nach seiner Genesung wieder spielen wollen. Das bedeutet, dass jeder Torhüter, den die Bayern kaufen würden, damit klarkommen müsste, in sechs Monaten auf der Bayern-Bank zu sitzen", führte der Rekordnationalspieler weiter aus.

Sich um eine andere Nummer eins zu bemühen "wie beispielsweise Gregor Kobel" oder andere Keeper dieses Kalibers, macht in Matthäus' Augen keinen Sinn. "Denn ich denke, dass jeder nach Manuels Rückkehr ins zweite Glied rückt", betonte der 61-Jährige.

Timo Horn ein Kandidat beim FC Bayern?

Wenn der FC Bayern aber doch noch nachlegen will, "könnte man sich nach einem erfahrenen Schlussmann umsehen, der in seinem Klub nicht mehr zum Zug kommt oder den die Rolle hinter Ulreich zufriedenstellen würde und im Fall der Fälle so viel Klasse und Erfahrung hat, dass er Ulreich ersetzen könnte".

Dabei denkt Matthäus "an die Kategorie eines Timo Horn aus Köln". Der 29-Jährige ist beim Effzeh ins zweite Glied gerückt. Laut "Sport Bild" soll sein auslaufender Vertrag nicht verlängert werden.

Macht Nübel "denselben Fehler" nochmal?

Eine vorzeitige Rückkehr von Leihspieler Alexander Nübel hält Matthäus für unwahrscheinlich. "Der weiß am besten, was es heißt, in München nicht spielen zu dürfen, solange es einen Manuel Neuer gibt. Der wollte ihm (Versprechungen hin oder her) nicht mal für ein paar Spiele Platz machen", erinnerte sich die frühere Bayern-Profi zurück.

Daher glaubt Matthäus nicht, dass Nübel "denselben Fehler" noch einmal machen würde.

Matthäus kritisiert Neuer: "Fahrlässig"

In der Kolumne äußerte Matthäus auch Kritik an Manuel Neuer. Der 36-Jährige hatte sich beim Skitourengehen einen Bruch des Unterschenkels zugezogen, musste sich einer Operation unterziehen und fällt bis zum Saisonende aus.

"Was den Ski-Unfall von Manuel angeht, muss ich sagen: Ich kann verstehen, dass ein Spieler den Kopf frei bekommen möchte, Ablenkung sucht und einfach mal Spaß hat. Aber auf eher abgelegenen Skipisten zu fahren, die nicht so sicher sind, weil das Risiko weniger kalkuliert werden kann, ist schon fahrlässig", urteilte Matthäus.

Der Weltmeister von 1990 wolle den Torwart zwar nicht zu sehr kritisierten, "aber das war so ähnlich, wie wenn man mit dem Auto im tiefsten Winter mit Sommerreifen fährt", so Matthäus.