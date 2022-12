Hier läuft das WM-Finale live im TV und Stream

IMAGO/JUANJO MARTIN

Lionel Messi (r.) will mit Argentinien Weltmeister werden

Argentinien und Frankreich greifen nach der Krone! Im Lusail Iconic Stadium treten die beiden Team am Sonntag ab 16:00 Uhr deutscher Zeit an, um im WM-Endspiel den neuen Weltmeister auszuspielen. Wo läuft die Partie Argentinien vs. Frankreich im TV?

Das WM-Finale ist dabei auch das Duell der Superstars. Während Lionel Messi bei seiner fünften Weltmeisterschaft endlich seinen ersten Titel einfahren will, kann sich Frankreichs Superstar Kylian Mbappé bereits zum zweiten Mal die Krone aufsetzen.

Beide Topstars ragten bisher aus ihren Mannschaften heraus. Lionel Messi führt die Scorerliste der Weltmeisterschaf in Katar bislang an, hat fünf Tore und drei Assists bisher beigesteuert. Kylian Mbappé hat ebenfalls schon fünf Tore geschossen und zwei direkte Vorlagen geliefert.

Wer kann seine Mannschaft nun im Endspiel von Lusail zum großen Titel führen? Und wo wird das Finale zwischen der Albiceleste und Les Bleus im Fernsehen übertragen?

Hier läuft das WM-Finale Argentinien vs. Frankreich live im TV und Stream