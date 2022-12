Pléa-Verlängerung "ausgeschlossen" - Nachfolger auserkoren?

IMAGO/Davor Javorovic/PIXSELL

Dion Beljo soll das Interesse von Borussia Mönchengladbach geweckt haben

Sowohl Borussia Mönchengladbach als auch der BVB sollen im Sommer 2022 ein Auge auf Dion Drena Beljo von NK Osijek geworfen haben, ein Deal kam allerdings nicht zustande. Zumindest eine Borussia soll nun allerdings angeblich doch noch Ernst machen.

Borussia Mönchengladbach soll in Dion Drena Beljo einen Ersatz für Alassane Pléa ausgemacht haben. Das berichtet die "Bild". Dass Pléa seinen Vertrag bei der Fohlenelf doch noch über das Ende der laufenden Saison hinaus verlängert, ist demnach "ausgeschlossen".

Gladbach-Manager Roland Virkus soll daher in Betracht ziehen, den französischen WM-Finalisten bereits im Winter gehen zu lassen, sollte ein Klub zwölf Millionen Euro auf den Tisch blättern. Favorit auf einen Deal soll der Zeitung zufolge Inter Mailand sein. Die Nerazzurri sollen schon im Sommer 2021 kurz vor einer erfolgreichen Offerte über 37 Millionen Euro gestanden haben, dass sich Pléa damals zu Saisonbeginn verletzte, ließ den Wechsel allerdings wohl platzen.

Neben den Mannen aus der Modestadt sollen jedoch auch andere namhafte Vereine ein Auge auf den Angreifer geworfen haben. Darunter auch der FC Bayern, der sich inzwischen aber wohl darauf festgelegt hat, nur bei einem ablösefreien Wechsel nach der aktuellen Spielzeit im Poker mitzumischen.

In Gladbach soll man hingegen das Szenario eines mit Millionen versüßten Winterwechsels klar bevorzugen. Auch, da ein Teil der Einnahmen in die Verpflichtung von Dion Beljo reinvestiert werden könnte.

Deal birgt für Gladbach durchaus Gefahren

Der 20-jährige 1,95-Meter-Hüne gehört 2022/23 mit acht Toren und zwei Vorlagen in 16 Spielen zu den herausragenden Akteuren der ersten kroatischen Liga. Laut "Bild" würde ein Transfer etwa 6,5 Millionen Euro kosten.

Abgeneigt ist der Youngster offenbar nicht: "Schauen wir mal. Aber klar ist, dass ich mir einen Wechsel in die Bundesliga früher oder später zutraue. Es ist eine tolle Liga, um sich als junger Spieler, wie ich es bin, zu entwickeln. Ich höre nur Gutes von der Bundesliga", erklärte Beljo bei "Sky". Ein Abschied im Winter sei eine Option, sofern sich "etwas sehr interessantes ergeben sollte". In Osijek steht der Stürmer noch bis zum Sommer 2025 unter Vertrag.

Für Gladbach birgt ein Abschied von Pléa im Januar allerdings auch eine große Gefahr. Mit zwei Toren und sieben Vorlagen war der 29-Jährige 2022/23 beinahe in jedem seiner elf Liga-Einsätze an einem Treffer beteiligt. Werte, ohne die die Borussen wohl schon längst den Anschluss an die internationalen Plätze verloren hätten.