Bericht: BVB an niederländischem Torwart-Juwel dran

IMAGO/Ajax Amsterdam U21 v ADO Den Haag U21

Ajax-Keeper Charlie Setford soll beim BVB auf dem Zettel stehen

Dass der BVB für junge Spieler der richtige Schritt ist, um sich in der europäischen Spitze zu etablieren, hat die Vergangenheit bereits mehrfach gezeigt. Den Weg zu Borussia Dortmund könnte nun das nächste Supertalent finden. Medienberichten aus England zufolge ist der Bundesligist heiß auf ein Torwart-Juwel von Ajax Amsterdam.

Gerade einmal 18 Jahre ist Charlie Setford alt, dennoch zieht der Torhüter von Ajax Amsterdam bereits jetzt das Interesse vieler europäischer Top-Klubs auf sich. Einer dieser Vereine soll auch der BVB sein, wie die "Daily Mail" erfahren haben will.

Besonders die Vertragssituation des Youngsters macht ihn demnach für den BVB interessant. Denn der Kontrakt von Setford läuft bereits im kommenden Sommer aus. Das bedeutet, dass der Keeper Gespräche mit interessierten Vereinen führen darf, ohne die Genehmigung seines aktuellen Vereins einholen zu müssen.

Neben der Borussia sollen die Tottenham Hotspurs die Entwicklung des Ajax-Talents genau beobachten. Auch der FC Southampton, der FC Everton und die AS Rom sollen ein Auge auf Setford geworfen haben.

Zieht Setford die Premier League dem BVB vor?

Somit könnte der englische Juniorennationalspieler Amsterdam im kommenden Sommer nach über zehn Jahren verlassen. Als Siebenjähriger kam Setford in die Jugend des niederländischen Rekordmeisters. Er gehörte auch dem Profi-Kader des niederländischen Rekordmeisters zwischenzeitlich bereits an, ein Handbruch warf ihn aber zurück.

Sechs Monate musste Selford in Folge dieser Verletzung in diesem Jahr pausieren. Erst Anfang Dezember konnte der Keeper sein Comeback in der U18 von Ajax feiern. Auch in der zweiten Mannschaft des Tabellenführers der Eredivisie kam er kurz vor Weihnachten zum Einsatz.

Nun möchte Selford offenbar den nächsten Karriereschritt machen. Ob er diesen beim BVB gehen wird, ist aber fraglich. Nach Angaben der britischen Tageszeitung sei es der Traum des Torwarts, in der Premier League zu spielen. Möglicherweise will sich Setford diesen bereits im Sommer erfüllen.