Vergleich mit de Ligt: Bayern hat Holland-Talent im Blick

IMAGO/Jonathan Moscrop

Im Fokus des FC Bayern: Verteidiger-Talent Dean Huijsen

Der FC Bayern München hat im vergangenen Sommer den niederländischen Abwehr-Star Matthijs de Ligt von Juventus Turin verpflichtet. Nun hat der deutsche Rekordmeister offenbar einen Landsmann des 23-Jährigen im Blick, der ebenfalls für die Italiener spielt. Eine Verpflichtung des Abwehr-Talents wäre aber nicht einfach.

Der FC Bayern München hat den gerade einmal 17 Jahre alte Dean Huijsen fest im Blick. Wie der italienische Reporter Fabrizio Romano mitteilte, verfolgt der deutsche Branchenprimus die Entwicklung des jungen Niederländers ganz genau. Auch der FC Barcelona hege großes Interesse an einer Verpflichtung.

Der in Amsterdam geborene Huijsen war im Alter von fünf Jahren mit seiner Familie nach Spanien ausgewandert. Als Zehnjähriger ging er zum FC Málaga, wo er sich in den folgenden Jahren zum Toptalent entwickelte.

Im Sommer 2021 hatte er sich schließlich kaum vor Angeboten retten können, nach Offerten unter anderem von Real Madrid entschied sich der Innenverteidiger letztlich für einen Wechsel nach Italien zu Juventus. Dort unterschrieb er einen Vertrag bis 2024.

Nach Interesse des FC Bayern: Juventus will mit Huijsen verlängern

Mit seinem Wechsel nach Turin schaffte Huijsen zugleich den Sprung in die U17-Nationalmannschaft der Niederlande, mit der er im vergangenen Juni bei der Europameisterschaft in Israel sogar bis ins Finale kam. Neben seinem Talent als Abwehrspieler stellte er für die junge Elftal seine Torgefahr unter Beweis, zwei Treffer gelangen Huijsen im Turnierverlauf.

Auch für die U19-Mannschaft von Juventus zeigt sich der Defensivspieler extrem torgefährlich: Sechs Treffer in 14 Partien stehen in der laufenden Spielzeit schon zu Buche. In der höchsten Juniorenliga Italiens steht er mit Juve auf Platz zwei und hat somit noch gute Chancen auf den Meistertitel.

Angesichts des immer stärker werdenden Interesses arbeitet Juventus laut Romano bereits daran, den Vertrag mit Dean Huijsen schnellstmöglich zu verlängern. Somit soll verhindert werden, dass nach Matthijs de Ligt ein weiterer Verteidiger zum FC Bayern wechselt. Gespräche mit dessen Berater sollen bald stattfinden, heißt es.