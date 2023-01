Enthüllt! So teuer ist der BVB-Flirt aus Spanien

IMAGO/Ricardo Larreina

Ivan Fresneda (r.) wird beim BVB gehandelt

Rechtsverteidiger Ivan Fresneda wird seit einigen Tagen intensiv mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Der BVB soll den Youngster als Zielspieler noch für die laufende Winterpause ausgemacht haben, will seine Bemühungen um den Defensivmann weiter verstärken. Jetzt wurde auch die angebliche Ablösesumme für Fresneda vermeldet. Klar ist: Günstig wird dieser Spieler keinesfalls.

Das englische Portal "The Athletic" will erfahren haben, dass der BVB in den kommenden Tagen Ernst machen will bei Fresneda, der aktuell seiner erste Saison für Real Valladolid in der spanischen La Liga spielt und dort bislang neunmal zum Einsatz kam.

Zum kommenden Ligaspiel am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) bei Atlético Madrid sollen die Schwarz-Gelben dem Bericht zufolge extra ihren Chefscout in die spanische Hauptstadt entsenden, um den 18-Jährigen erneut unter die Lupe zu nehmen.

Fresneda soll mindestens 15 Millionen Euro Ablöse generieren

Neben dem BVB gelten auch weitere Klubs aus europäischen Top-Ligen als interessiert, unter anderem wurden zuletzt Newcastle United aus der Premier League und Stade Rennes aus der Ligue 1 genannt.

Wie es in der englischen Quelle weiter heißt, soll Real Valladolid bereit sein, sein Toptalent bei einer Offerte von mindestens 15 Millionen Euro ziehen zu lassen. Die vertraglich fixierte Ausstiegsklausel soll sogar noch deutlich darüber liegen und 30 Millionen Euro betragen, vermeldete "The Athletic".

Per Arbeitspapier ist Fresneda noch bis 2025 an Valladolid gebunden, das in der spanischen Meisterschaft als Tabellen-17. mitten im Abstiegskampf steckt.

Spanische U-Nationalspieler wurde zuletzt unter anderem für seine Leistung gegen Real Madrid gelobt, als er Starspieler Vinicius Junior quasi aus dem Spiel nahm und seinem Team damit half, immerhin bis zu 83. Minute ein 0:0 gegen die Königlichen zu halten (Endstand 0:2).