Tinte trocken: BVB holt "kreativen Flügelspieler" Duranville

IMAGO/BRUNO FAHY

Julien Duranville hat beim BVB unterschrieben

Am Freitagmittag hat der BVB seinen zweiten Wintertransfer verkündet: Wie erwartet wechselt das belgische Sturmtalent Julien Duranville mit sofortiger Wirkung vom belgischen Traditionsklub RSC Anderlecht nach Dortmund.

Nachdem der Juniorennationalspieler bereits am Donnerstag den obligatorischen Medizincheck absolviert hatte, unterschrieb er einen laut Vereinsangaben "langfristigen Vertrag" beim westfälischen Bundesligisten.

"Wir freuen uns sehr, dass Julien und seine Familie großes Vertrauen in uns setzen und er ab sofort unsere Farben trägt. Julien ist ein schneller, technisch starker und kreativer Flügelspieler, in dem wir großes Potenzial sehen", erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Medienberichten zufolge fließen zunächst 8,5 Millionen Euro nach Anderlecht. Über Bonuszahlungen kann diese Summe aber noch auf über elf Millionen Euro ansteigen.

Bis heute stehen elf Einsätze (ein Tor) für die erste Mannschaft des RSC in seiner Statistik. In der Conference League sammelte Duranville sogar bereits internationale Erfahrung.

Kehl glaubt fest an die riesigen Möglichkeiten des Teenagers. "Wir möchten in den kommenden Jahren gemeinsam daran arbeiten, dieses Potenzial zu heben und seine Entwicklung voranzutreiben – so wie wir es in der Vergangenheit schon mehrfach mit jungen Talenten unter Beweis gestellt haben", kündigte der Ex-Profi an.

BVB-Zugang Duranville soll "so schnell wie möglich" zum Profikader stoßen

Ab wann Duranville mit dem Bundesliga-Team trainieren kann, ist aktuell noch unklar. Ende 2022 hatte er sich einen Muskelteilabriss zugezogen, der bald aber ausgeheilt sein soll.

"Unser Hauptaugenmerk liegt nun darauf, Julien so schnell wie möglich in unseren Profikader und das neue Umfeld zu integrieren und Schritt für Schritt an das Niveau der Bundesliga heranzuführen", verriet Kehl.