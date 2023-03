Elfmeter-Drama um BVB-Talente in der Youth League

IMAGO/Fotografie73

Der BVB verliert in der Youth League

Die U19 von Borussia Dortmund ist in der Youth League auf dramatische Art und Weise im Viertelfinale ausgeschieden. Im Duell mit Hajduk Split unterlag der BVB-Nachwuchs im Elfmeterschießen.

Erst der 18. Strafstoß entschied das Aufeinandertreffen im Signal Iduna Park. BVB-Talent Filippo Mane hatte als einziger Akteur vom Punkt vergeben, Ante Kavelj schoss den kroatischen Vertreter anschließend in die Runde des besten vier Mannschaften.

In der regulären Spielzeit hatte Mate Antunović (72.) Hajduk Split zunächst in Führung gebracht. Julian Rijkhoff glich nur vier Minuten später per Elfmeter (76.) für Borussia Dortmund aus.

Der BVB hatte mehr Spielanteile, die ganz großen Gelegenheiten konnten sich die Schwarz-Gelben aber nur selten herausspielen.

In der dritten Minute der Nachspielzeit hätte Michel Ludwig fast sogar noch in das eigene Tor getroffen, doch die Latte rettete den BVB. Im dramatischen Elfmeterschießen zogen die Dortmund letztlich den Kürzeren.

Bereits in der Vorsaison war der BVB-Nachwuchs in der Youth League im Viertelfinale ausgeschieden. Den Sprung in die Vorschlussrunde blieb dem Revierklub bislang verwehrt.