S04-Nachwuchschef übt harsche Kritik: "Gefällt uns nicht"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Matthias Schober (M.) wurmt die verpasste Teilnahme der Schalker U19 an der Meisterrunde

Die Jugendarbeit des FC Schalke 04 hat sich für den abstiegsbedrohten Bundesligisten in den vergangenen Jahren immer wieder ausgezahlt, stammen doch zahlreiche Top-Talente aus der königsblauen Kaderschmiede. Doch die Entwicklung ist rückläufig, warnt Nachwuchsdirektor Matthias Schober, der den DFB in die Verantwortung nahm.

Der ehemalige Bundesliga-Torwart und heutige Direktor der Schalker Knappenschmiede Matthias Schober ist unzufrieden über den vom Deutschen Fußball-Bund vorgegebenen Spielplan für die Junioren. Nach nur 15 Spielen sind die regulären Saisons für die U19- und U17-Mannschaften in der Staffel Bundesliga West schon beendet, Rückspiele gibt es, wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie, keine.

"In diesem Modus haben die Jungs einfach zu wenige Spiele auf Top-Niveau – das gefällt uns nicht", übte Schober gegenüber "WAZ" deutliche Kritik.

Für den Großteil der Nachwuchsmannschaften ist die Saison daher schon Mitte März beendet, obgleich viele Bundesligisten seit Jahren schon um eine Reform bemüht sind.

Als Reaktion hatte der DFB Ende Dezember eine Sonderspielrunde ins Leben gerufen. "Wir freuen uns, im Interesse unserer Nachwuchsspieler und der Talentförderung ab März 2023 eine Sonderspielrunde anbieten und durchführen zu können. Dieses neue Wettbewerbsformat ist eine flexible Reaktion auf Nachwirkungen der Corona-Pandemie und die dadurch verkürzte Saison 2022/2023 in den Junioren-Bundesligen. Es bietet allen Vereinen die Chance, ihren Spielern weitere wertvolle Wettkampfminuten auf dem Rasen zu ermöglichen", hatte Manuel Hartmann, DFB-Geschäftsführer Spielbetrieb um den Ersatz-Wettbewerb geworben.

U19 des FC Schalke 04 in der Meisterschaft raus - im Pokal mit Titelchancen

Schalke 04 lässt seine U17 und U19 jedoch nicht an der Sonderspielrunde teilnehmen, weil es sich dabei nicht um einen Wettbewerb im klassischen Sinn handelt. Stattdessen wird die Zeit bis zur neuen Saison mit Testspielen überbrückt.

Zuvor steht für S04 am 2. April im U19-Junioren-DFB-Pokal ohnehin ein ganz anderes Highlight an: Im Halbfinale gegen Mainz 05, dem Sieger der Süd/Südwest-Staffel, soll ein wichtiger Schritt in Richtung Titel gelingen. "Es wird eine große Herausforderung, Mainz hat eine tolle Truppe. Aber wir müssen uns da nicht verstecken und haben die Chance, ins Finale einzuziehen", so Matthias Schober.

Dass die Schalker U19 als Tabellendritter indes die Meisterschaftsrunde verpasst hatte, wurmt Schober noch immer. "Es war mehr drin, wir hätten sogar Erster werden können."