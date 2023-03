Transfer des FC Bayern versehentlich enthüllt?

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Ryan Gravenberch (M.) steht angeblich schon wieder vor einem Abschied vom FC Bayern

Etwa 18,5 Millionen Euro nahm der FC Bayern im Sommer 2022 in die Hand, um Mittefeld-Talent Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam nach München zu locken. Angeblich steht nach nur einer Spielzeit bereits wieder der Abschied des Niederländers fest.

24 meist eher kurze Pflichtspieleinsätze bestritt Ryan Gravenberch in der laufenden Saison für den FC Bayern. In der Bundesliga schaffte es der 20-Jährige bei 22 Partien sogar nur einmal in die Startelf. Eine Ausbeute, die dem Niederländer die WM-Teilnahme kostete und seinen Ansprüchen nicht gerecht wird.

Im Sommer 2023 will der Youngster seine Zelte an der Säbener Straße daher wohl schon wieder abbrechen und zum FC Liverpool wechseln. Das soll ein ehemaliger Spieler der Reds nun versehentlich in einem Live-Stream auf YouTube ausgeplaudert haben.

Wie mehrere englische Medien, darunter die "Sun" und der "Mirror" berichten, verkündete der Spanier José Enrique, der von 2011 bis 2016 die linke Defensivseite an der Anfield Road beackerte, den Deal während einer Übertragung auf YouTube.

José Enrique soll "The Bot Room" zufolge während der Übertragung eine Liste mit einigen Namen von Spielern, die in der letzten Zeit beim FC Liverpool gehandelt wurden, überflogen haben und dabei konkret an Gravenberch hängengeblieben sein.

FC Bayern sitzt am längeren Hebel

An seinen Co-Host gerichtet, soll Enrique kommentiert haben: "Der Spieler gehört uns, amigo. Er hat 'Ja' gesagt." Über die Information verfüge er, weil Gravenberch wie er einst von der Agentur vom inzwischen verstorbenen Starberater Mino Raiola beraten werde. Die Brasilianerin Rafaela Pimenta hat mittlerweile die Nachfolge Raiolas angetreten.

"Es gab ein Treffen in London, vor gar nicht all zu langer Zeit. Das ist unser Spieler", wurde Enrique noch konkreter, ehe sein Co-Host ihn zur Vorsicht mahnte, da er live auf Sendung sei.

Laut "The Bot Room" handelte es sich um eine Panne. José Enrique soll lediglich getestet haben, wie ein Live-Stream auf YouTube funktioniert und sich dabei wohl nicht im Klaren darüber gewesen sein, welche Reichweite seine Worte haben. Das vermeintliche Video ist inzwischen nicht mehr aufrufbar.

Ob ein Wechsel zustande kommt oder tatsächlich sogar schon beschlossene Sache ist, wird sich zeigen. Die "Sport Bild" berichtete zuletzt allerdings, die Verantwortlichen des FC Bayern hätten auf keinen Fall vor, sich von Gravenberch zu trennen. Sollte dies zutreffen, dürfte Liverpool eher schlechte Aussichten haben. Zumal der Vertrag des Rechtsfußes erst im Sommer 2027 endet.