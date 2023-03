BVB-Stürmer Haller entgegnet Zweiflern: "Riesenfehler"

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Erzielte seinen ersten Doppelpack für den BVB: Sébastien Haller

Nach nur einem Tor in zwölf Pflichtspielen für den BVB kamen mancherorts erste Zweifel am nach einer Tumor-Erkrankung genesenen Sébastien Haller auf. Der Mittelstürmer von Borussia Dortmund ließ die Kritiker beim 6:1-Kantersieg gegen den 1. FC Köln eindrucksvoll verstummen und hatte anschließend eine kleine Botschaft parat.

"Wenn man denkt, dass nach nur drei Wochen alles, was sechs Monate zuvor war, einfach so vergessen ist, wäre das ein Riesenfehler", entgegnete Sébastien Haller gegenüber "Sport1" am Samstagabend angesprochen auf die aufkeimende Kritik.

Der Ivorer hatte bei der Dortmunder Gala sein zweites und drittes Saisontor erzielt: Beim zwischenzeitlichen 2:0 knallte Haller den Ball nach schneller BVB-Kombination in die Maschen, beim 5:1 musste er nach dem Freistoß-Lattentreffer von Mahmoud Dahoud nur den Fuß hinhalten.

In der Einzelkritik von sport.de kam Haller wenig überraschend sehr gut weg: "Behaupte sich in der Spitze oftmals stark und überzeugte obendrein mit Goalgetter-Qualitäten. Legte zudem vielfach geschickt für die Kollegen ab. War so auch beim 6:1 einer der Hauptdarsteller." Haller zeigte somit seine wohl beste Leistung im Trikot der Schwarz-Gelben, die womöglich so etwas wie ein Brustlöser werden könnte.

Vor dem Kantersieg gegen Köln war rund um den BVB bereits von einem Stürmerproblem gesprochen worden, befindet sich doch auch Ersatzmann Anthony Modeste seit Monaten schon in einer Schaffenskrise. Aufgrund der Ausfälle von Youssoufa Moukoko und Karim Adeyemi war Trainer Edin Terzic nahezu gezwungen, Sébastien Haller Woche für Woche einzusetzen, obgleich seine Krebserkrankung nur wenige Monate zurücklag. Und nachdem sich Haller im BVB-Spiel sichtlich schwer tat, kamen zudem erste Zweifler auf.

BVB-Sportdirektor Kehl: Kritik "ist nicht gerechtfertigt"

"Der Job eines Stürmers ist es, Tore zu schießen", erklärte der Doppelpacker nun: "Das hat heute gut geklappt." Er sei "glücklich", überhaupt spielen zu können. "Das ist alles Bonus für mich." Haller wolle weiterhin "geduldig" sein: "Es ist natürlich nicht einfach, wenn ich spiele und nicht treffe. Aber ich habe erst ein paar Spiele mit der Mannschaft gemacht. Ich brauche noch etwas Zeit, aber ich bin optimistisch."

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sicherte dem 28-Jährigen erneut jegliche Unterstützung zu: "Ein Stürmer lebt von Toren. Er war heute zweimal genau zur Stelle. Das wird ihm Auftrieb geben. Dass, was in den letzten Wochen unterschwellig aufkam, ist nicht gerechtfertigt, nach allem, was der Junge durchgemacht hat."