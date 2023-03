FC Bayern erteilte Leroy Sané Sondererlaubnis

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Wurde nicht in den DFB-Kader berufen: Leroy Sané vom FC Bayern

Von Bundestrainer Hansi Flick war Bayern Münchens Leroy Sané überraschend nicht für die Länderspiele gegen Peru und Belgien nominiert worden. Doch anstatt sich in der spielfreien Zeit, wie die anderen daheimgebliebenen Teamkollegen, auf dem Trainingsgelände des FC Bayern fitzuhalten, war der 27-Jährige nach London gereist. Nun wurden die Hintergründe bekannt.

Der FC Bayern befreite Leroy Sané in der vergangenen Woche von der Anwesenheitspflicht, wie der Klub gegenüber "Bild" bestätigte. Dies sei nach Rücksprache mit dem mittlerweile freigestellten Cheftrainer Julian Nagelsmann erfolgt.

Der Flügelstürmer hatte, nachdem er von Bundestrainer Hansi Flick nicht in den Kader für den Länderspiel-Doppelpack berufen worden war, um Erlaubnis gebeten, für einige Tage nach London fliegen zu dürfen. Somit wollte Sané die spielfreie Zeit nutzen, um seine Familie zu besuchen.

Leroy Sanés Lebenspartnerin Candice Brooks lebt mit den gemeinsamen Kindern Rio Stella und Milo sowohl in London als auch in Manchester. Das amerikanische Model wolle mit den Kindern demnach nicht länger nach München kommen, sodass nun der Bayern-Profi wann immer es geht auf die Insel reist, um seine Familie zu sehen. Schon seit Wochen pendelt Sané zwischen Deutschland und England, so "Bild".

Erstes Training beim FC Bayern unter Thomas Tuchel am Dienstag

Mit Erlaubnis seiner Trainer war der Angreifer direkt zu Beginn der Länderspielphase aufgebrochen. Dem Bericht zufolge durfte er in London aber keineswegs Urlaub machen: Sané habe in der vergangenen Woche individuell trainiert.

Am Dienstag steht für den 50-fachen Nationalspieler (elf Tore) indes das erste Training unter dem neuen Chefcoach Thomas Tuchel an, der am Samstag von den Bossen des FC Bayern offiziell vorgestellt worden war.

Sané hatte sich in seiner Instagram-Story mit knappen Worten bei Tuchels Vorgänger Nagelsmann verabschiedet. "Vielen Dank für die gemeinsame Zeit. Ich wünsche dir das Beste für deine Zukunft", schrieb er auf Englisch.