Bellingham zum FC Liverpool? "Natürlich wäre es toll"

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

BVB-Profi Jude Bellingham (l.) spielt mit Jordan Henderson in der Nationalmannschaft

Jude Bellingham ist sowohl bei Borussia Dortmund als auch in der englischen Nationalmannschaft gesetzt. Im Sommer könnte der zentrale Mittelfeldspieler den nächsten Karriereschritt wagen und den BVB verlassen. Ein Routinier des FC Liverpool würde Bellingham mit offenen Armen empfangen.

"Ich will nur, dass er der beste Spieler wird, der er sein kann. Natürlich wäre es toll, wenn er nach Liverpool wechseln würde", wird Jordan Henderson von mehreren Medien zitiert. Gleichzeitig fügte der 32-Jährige hinzu: "Aber es muss das Richtige für ihn sein, und jeder erdenkliche Verein wird ihn haben wollen."

Bellingham kann sich auf dem Transfermarkt zwischen mehreren Top-Klubs entscheiden. Real Madrid, Manchester City sowie der FC Liverpool gelten als die drei großen Favoriten auf eine Verpflichtung des 19-Jährigen. Medienberichten zufolge könnte der BVB bis zu 150 Millionen Euro mit einem Transfer von Bellingham einnehmen.

"Er muss an sich selbst denken und sicherstellen, dass er die richtige Entscheidung für seine Karriere trifft. Aber es wird einen glücklichen Verein geben, der ihn bekommen wird, ob jetzt oder in ein oder zwei Jahren, es wird ein glücklicher Verein sein", äußerte sich Nationalmannschaftskollege Henderson bezüglich Bellinghams Zukunft.

Potenzial von BVB-Star "wirklich gigantisch"

Der Liverpool-Star ging sogar noch einen Schritt weiter. Bellinghams Potenzial sei "wirklich gigantisch". "Er kann so gut sein, wie er will - aber er hat die richtige Mentalität, was das Wichtigste ist", sagte Henderson.

"Er ist ein ganz besonderer Spieler und ich kann sein Alter und seine Mentalität nicht fassen, wie er sich im Training und in den Spielen einsetzt, einfach alles", so der Routinier: "Ich habe so etwas noch nie gesehen, deshalb bin ich ziemlich zuversichtlich, dass er noch viele Jahre lang ein guter Spieler sein wird."