Hamann kritisiert "undisziplinierten" Bellingham

IMAGO/Revierfoto

Agiert Jude Bellingham beim BVB zu undiszipliniert?

Jude Bellingham von Borussia Dortmund ist einer der besten Spieler der Fußball-Bundesliga. Ex-Profi Dietmar Hamann hat an den Leistungen des BVB-Stars aber dennoch etwas auszusetzen.

"Bellingham macht das wunderbar", schwärmte Hamann in einem "Sky"-Interview zunächst, merkte dann aber an: "In einigen Phasen des Spiels ist er mir zu undiszipliniert, weil er doch an sehr vielen Gegentoren beteiligt ist."

Beim BVB könne sich Bellingham derartige Fehler noch erlauben. Sollte er aber zu einem "Verein gehen, bei dem alle drei Tage darauf geschaut wird", dürfe er diese nicht mehr an den Tag legen, so Hamann.

"Diese Ballverluste und das Gegenspielerlaufenlassen, das muss er irgendwann abstellen", forderte der frühere Profi des FC Bayern.

Lobende Worte für Bellingham fand Hamann dennoch: "Er hat natürlich nach vorne einen unheimlichen Wert, eine Dynamik. Er ist ein absoluter Winner und treibt die Mannschaft auch immer wieder mit defensiven Tacklings an."

Haller hat "großen Wert" für den BVB

In höchsten Tönen schwärmte Hamann auch von Sébastien Haller: "Man sieht in Dortmund, was er für einen Einfluss hat." Auch Marco Reus und Karim Adeyemi würden von dem Stürmer profitieren.

Haller habe "einen großen Wert für die Mannschaft, auch wenn er keine Tore schießt", so Hamann: "Es ist so wichtig, dass du so einen Spieler hast."

Gerade das Zusammenspiel zwischen Haller und Adeyemi gefällt dem früheren Nationalspieler "sehr, sehr gut". Daher hofft Hamann, dass der 21-Jährige für das anstehende Duell beim FC Bayern fit wird. Vor dem Spitzenspiel bangt der BVB um einen Einsatz Adeyemis.

Kobel als "herausragender" BVB-Keeper

Auch von Gregor Kobel ist Hamann sichtlich angetan. Zwar hatte der BVB in den vergangenen Jahre immer gute Torhüter, aber keine, die Spiele entschieden haben.

"Bürki hat immer mal wieder auch eins verloren. Hitz hat das ordentlich gemacht, aber um Titel zu gewinnen, brauchst du einen herausragenden Torwart", betonte Hamann. Diesen habe man nun mit Kobel gefunden.