Zentner mit Kampfansage an FC Bayern

FIRO/SID

Zentner rechnet sich Chancen gegen Bayern München aus

Torwart Robin Zentner vom formstarken Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 geht voller Optimismus in das Duell mit dem FC Bayern München.

"Wir gehen mit einem großen Selbstvertrauen in das Spiel", sagte der 28-Jährige in einer Medienrunde: "Wir sind mittlerweile eine gefestigte Mannschaft mit den Erfolgserlebnissen im Rücken. Wir wissen, was wir können. Wir haben zuletzt Aufgaben gegen ganz unterschiedliche Gegner gemeistert. Warum sollen wir das nicht nochmal schaffen."

Die Rheinhessen sind seit neun Spielen ungeschlagen, liegen in der Rückrundentabelle nur einen Punkt hinter den kriselnden Münchnern auf Rang drei.

"Die Bayern würden sich bestimmt derzeit einen anderen Gegner wünschen als uns", sagte Zentner, "auf einen Gegner mit einer solchen Serie haben sie bestimmt wenig Lust." Trotz der unterschiedlichen Stimmungslagen sei die Aufgabe am Samstag (15:30 Uhr/Sky) alles andere als leicht.

"Die Bayern sind in jeder Verfassung schwer zu schlagen", sagte der Schlussmann: "Es ist immer noch eine absolute Topmannschaft. Es muss sehr viel passen, damit wir gewinnen. Aber es ist möglich." Für den ehemaligen Mainzer und aktuellen Münchner Trainer Thomas Tuchel hatte Zentner nur lobende Worte: "Ich habe ausschließlich Positives gehört, er ist ein sehr netter Mensch vor allem."