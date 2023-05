Verliert der FC Bayern ein Mega-Talent zum Nulltarif?

IMAGO/Ulrich Wagner

Grant-Leon Ranos (M.) wird den FC Bayern möglicherweise verlassen

Grant-Leon Ranos zählt zu den herausragenden Talenten, die sich in Reihen des FC Bayern tummeln. In der laufenden Saison befeuerte der 19-jährige armenische A-Nationalspieler diesen Umstand mit 20 Toren und zehn Vorlagen, die er in der Regionalliga für die Zweitvertretung der Münchner erzielte. Ob es für eine Profikarriere beim deutschen Rekordmeister reicht, ist dennoch fraglich.

"Grant hat in dieser Saison in der Regionalliga Bayern eine gute Entwicklung genommen", lobte Bayern-II-Cheftrainer Holger Seitz Grant-Leon Ranos unlängst gegenüber "Sport1". "Er ist unser bester Torschütze, aber auch als Vorbereiter ist er sehr wertvoll für die Mannschaft", stellte Seitz heraus. Allzu lange kann der FC Bayern II aber wohl nicht mehr mit seinem Torjäger planen.

Der Vertrag des Youngsters, der unter Julian Nagelsmann und zuletzt auch unter dessen Nachfolger Thomas Tuchel schon einige Male mit dem Profikader trainierte, endet im Sommer, die Zeichen stehen angeblich auf Abschied.

Die "Hannoversche Allgemeine" befeuert nun Gerüchte, Ranos plane den nächsten Karriereschritt abseits der bayerischen Landeshauptstadt und ziehe daher eine Rückkehr in seine niedersächsische Heimat zu seinem Jugendklub Hannover 96 in Betracht.

Wo macht Bayern-Talent Ranos den nächsten Schritt?

Für den Nachwuchs der Roten spielte Ranos bereits von 2012 bis 2017, ehe er in die Jugend des BVB und später zum FC Bayern weiterzog.

Bei 96 besteht im Sommer Handlungsbedarf in der Offensive, da Hendrik Weydandt unlängst überraschend sein nahendes Karriereende verkündete, der seit 2021 ausgeliehene Maximilian Beier zudem kaum zu halten sein wird. Ranos könnte die Lücke schließen und an der Leine den nächsten Schritt machen.

Der "Hannoverschen Allgemeinen" zufolge lässt sich 96-Sportdirektor Marcus Mann allerdings noch keine Aussagen zu Ranos entlocken. Die Zeitung schätzt den Wechsel in die 2. Bundesliga zwar als "wahrscheinlich" ein und rechnet Hannover aufgrund der gemeinsamen Vergangenheit und sportlich soliden Aussichten gute Chancen aus. Da Ranos ablösefrei ist, dürfte es an anderen Optionen allerdings nicht mangeln.