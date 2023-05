Neuer Interessent? Verwirrung um Nagelsmann-Zukunft

IMAGO/Revierfoto

Julian Nagelsmann wurde Ende März beim FC Bayern freigestellt

Nach seiner Freistellung beim FC Bayern Ende März ist Julian Nagelsmann weiter auf Vereinssuche. Ein frischgebackener Meister soll die Fühler nach dem 35-Jährigen ausgestreckt haben - oder doch nicht?

Vor genau zwei Monaten gab der FC Bayern die überraschende Trennung von Nagelsmann bekannt. Thomas Tuchel übernahm seinen Chefposten beim deutschen Rekordmeister.

Um Nagelsmanns Zukunft ranken sich seitdem zahlreiche Gerüchte. Mit dem FC Chelsea kam es angeblich zu Verhandlungen.

Das Thema Tottenham Hotspur soll beim ehemaligen Übungsleiter des FC Bayern entgegen anderslautender Berichte noch nicht vom Tisch sein. Allerdings fordert Nagelsmann in den Gesprächen mit den Spurs angeblich zunächst Klarheit, wer zukünftig das Amt des Sportdirektors übernimmt. Der Fußballlehrer soll Klub-Boss Daniel Levy bereits Vorschläge unterbreitet haben.

Als Kandidat wird unter anderen Markus Krösche von Eintracht Frankfurt gehandelt, der bereits bei RB Leipzig mit Nagelsmann zusammengearbeitet hatte.

Italienische Medien bringen nun eine weitere - und auf den ersten Blick sehr spannende - Option für Nagelsmann ins Gespräch: ein Engagement bei der SSC Neapel.

FC Bayern: Neue Gerüchte um Julian Nagelsmann "totaler Käse"?

Trotz der starken Saison, die in der ersten Meisterschaft seit 33 Jahren mündete, droht Erfolgstrainer Luciano Spalletti nämlich das Aus. Hintergrund: Die Gespräche über eine Verlängerung seines 2024 auslaufenden Vertrags mit Napoli-Präsident Aurelio de Laurentiis sollen gescheitert sein - mutmaßlich wegen der zu hohen finanziellen Forderungen Spallettis.

De Laurentiis soll sich längst auf der Suche nach einem Nachfolger für den 64-Jährigen befinden. Der "Corriere dello Sport" berichtete, Nagelsmann sei ein Kandidat. Es habe bereits ein Treffen mit seinen Beratern gegeben.

Ob die Spur nach Neapel wirklich so heiß ist, ist allerdings unklar. "Sky"-Reporter Florian Plettenberg zufolge ist an den aktuell kursierenden Gerüchten nichts dran. "Das ist totaler Käse. Es gibt keinen Kontakt zwischen Nagelsmann und Neapel", sagte der Journalist in der Sendung "Transfer Update - die Show".