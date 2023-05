Ausraster nach Bayern-Aus? Kahn reagiert auf Gerüchte

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Oliver Kahn ist nicht mehr Vorstandschef des FC Bayern

Ex-Vorstandschef Oliver Kahn hat auf seinen Rauswurf beim FC Bayern angeblich mit einem Wutausbruch reagiert. Inzwischen äußerte sich der frühere Torwart-Titan zu den Spekulationen.

Über Kahns angeblichen Ausraster hatte der Journalist Alfred Draxler bei "Bild-TV" berichtet. "Die Kollegen in München – um den Hintergrund vielleicht mal zu beleuchten – berichten uns, dass Oliver Kahn, als Uli Hoeneß und Herbert Hainer diese Kündigungen ausgesprochen haben, komplett ausgetickt sein soll", sagte Draxler.

Der Vorfall habe sich am Freitag ereignet, nachdem bei einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung die Trennung von Kahn beschlossen wurde. Diese Information sei aber "noch nicht bestätigt" und "erst einmal ein Gerücht", betonte Draxler.

Er führte aus, dass der FC Bayern Kahn wegen seiner Reaktion auf die Entscheidung verboten habe, das letzte Bundesliga-Spiel der Saison am Samstag beim 1. FC Köln (2:1) sowie die anschließende Meisterfeier in München am Abend zu besuchen.

Ausraster nach Aus beim FC Bayern? Oliver Kahn äußert sich

Kahn dementierte Draxlers Ausführungen am Sonntagvormittag via Twitter. "Die Behauptung, dass ich ausgerastet bin, als ich über die Abberufung informiert wurde, stimmt definitiv nicht. Ich habe am Freitag einen Anruf von Herbert Hainer bekommen, in welchem mir die Entscheidung mitgeteilt wurde. Es war ein ruhiges und sachliches Gespräch", teilte der geschasste Klub-Boss des FC Bayern mit.

Er habe sich "lediglich über diesen Aktionismus gewundert, warum diese Entscheidung nun vorgezogen wurde". Am Samstagmorgen habe er die Mitteilung erhalten, "dass ich nicht mit zum Spiel kann. Auch diese Entscheidung habe ich ruhig entgegen genommen."

Kahn teilte weiter mit: "Natürlich bin ich enttäuscht, aber ich freue mich wahnsinnig über diese Meisterschaft und freue mich für Mannschaft, Trainer und unsere Fans."

Kahn hatte bereits am Samstag ebenfalls in einem Twitter-Post bestätigt, dass ihm die Reise nach Köln sowie die Teilnahme an der Meisterfeier "vom Klub untersagt wurde".

FC Bayern veröffentlicht kein Kahn-Statement

Seitens des FC Bayern gibt es zu diesen Vorgängen noch kein Statement. Womöglich äußert sich Präsident Herbert Hainer auf der für Sonntag angesetzten Pressekonferenz dazu. sport.de berichtet ab 11:30 Uhr hier im LIVE-Ticker von der PK.

"Die Entscheidung, sich von Oliver Kahn zu trennen, hat sich der Aufsichtsrat alles andere als leicht gemacht. Dennoch sind wir aufgrund der Gesamtentwicklung zu dem Entschluss gekommen, eine Neubesetzung an der Spitze des Vorstands vorzunehmen", war Hainer in der offiziellen Pressemitteilung des FC Bayern zu dem Führungs-Beben zitiert worden.

Eine Aussage von Kahn enthielt das Statement nicht.

Kahns Nachfolger beim FC Bayern steht bereits fest: Der bisherige Finanz-Vorstand Jan-Christian Dreesen übernimmt den Chef-Posten.