Kurios! So kam es zur Terodde-Verlängerung beim FC Schalke

IMAGO/UWE KRAFT

Simon Terodde bleibt noch ein Jahr länger Stürmer beim FC Schalke

Dass Simon Terodde entgegen aller zuvor geschmiedeten Pläne doch noch einmal beim FC Schalke 04 für eine Saison verlängerte, sorgte in der breiten Anhängerschaft der Königsblauen für Jubelstürme. Mit dem besten Torschützen in der Geschichte der 2. Bundesliga soll der erneute direkte Wiederaufstieg gelingen. Wie es zu der späten Vertragsverlängerung mit dem Publikumsliebling kam, wurde jetzt enthüllt.

Nach einem Bericht der "Sport Bild" war es nämlich gar nicht Terodde selbst, der die Schalker Vereinsführung um die Wiederaufnahme von Gesprächen über ein Arbeitsverhältnis über den Sommer 2023 hinaus bat.

Es waren die erfahrenen Teamkollegen um Torwart Ralf Fährmann, die S04-Sportvorstand Peter Knäbel signalisiert haben sollen, dass Terodde nach dem Bundesliga-Abstieg des FC Schalke doch nicht an einen Abschied aus Gelsenkirchen denkt.

Terodde selbst wollte dem Medienbericht zufolge nur ungerne selbst zu Schalke-Macher Knäbel gehen, um ihn von seiner Kehrtwende zu unterrichten.

Terodde war schon viermal Torschützenkönig in der zweiten Liga

Nach der Aufnahme der Gespräche ging alles sehr schnell, wie es weiter hieß. Nur zwei Tage, nachdem Knäbel sich erstmals telefonisch bei Terodde bezüglich eines neuen Vertrags gemeldet hatte, wurde Vollzug gemeldet. Terodde unterschrieb insgesamt sogar für drei Jahre im Verein.

Ein Jahr wird dieser demzufolge wohl noch als aktiver Spieler für Königsblau auflaufen, um anschließend in den Bereich Coaching oder Scouting wechseln zu können.

In seiner insgesamt elften Saison in der 2. Bundesliga will der Stürmer an seine überragenden Leistungen im deutschen Fußball-Unterhaus anknüpfen. In bis dato 283 Einsätzen in der zweiten Liga schoss Terodde sagenhafte 172 Tore für den FC Schalke 04, den HSV, den 1. FC Köln, den VfB Stuttgart, den VfL Bochum sowie für Union Berlin.

Viermal wurde Simon Terodde dabei Torschützenkönig in der 2. Bundesliga.