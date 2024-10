BVB-Ikone gesteht offen: "Bis heute nicht verkraftet"

imago sportfotodienst

Dr. Reinhard Rauball (l.) führte den BVB jahrelang als Präsident

Dr. Reinhard Rauball gilt als eine der prägendsten Figuren überhaupt in der 115-jährigen Geschichte von Borussia Dortmund. In drei Amtszeiten führte er den BVB durch tiefe Krisen und große Erfolge, auf die er immer wieder gerne zurückschaut.

Im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" verriet der mittlerweile 77-Jährige, was für ihn die eindrucksvollsten Höhepunkte und Tiefschläge seiner Funktionärslaufbahn waren.

So ist dem Juristen bis heute der Moment der ersten Deutschen Meisterschaft unter Trainer Jürgen Klopp in Erinnerung geblieben. Der BVB konnte mit Klopp insgesamt zwei Bundesliga-Titel gewinnen, den ersten davon im Jahr 2011.

Daneben dachte Rauball auch an die legendären Relegationsspiele um den Bundesliga-Verbleib im Jahr 1986 zurück. Damals rettete Jürgen "Kobra" Wegmann mit einem Tor in der 90. Minute den BVB zunächst in ein drittes Entscheidungsspiel in der Relegation gegen Fortuna Köln. Die ersten beiden Duelle endeten 0:2 und 3:1 aus Sicht der Dortmunder. Im dritten Spiel rettete sich Schwarz-Gelb schließlich mit einem 8:0-Kantersieg.

Rauball glaubt an nächste BVB-Titelchance

Als Rauball nach den unvergessenen Negativ-Erlebnissen gefragt wurde, musste der langjährige Vereinspräsident gar nicht lange überlegen beziehungsweise zurückdenken: "Das ist gar nicht so lange her", führte er das bittere Remis am 34. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/2023 an. "Das habe ich bis heute nicht verkraftet", erinnerte sich Rauball an den Mai 2023, als seine Dortmunder Borussia mit einem 2:2-Unentschieden gegen den 1. FSV Mainz 05 noch die sicher geglaubte Meisterschaft im eigenen Stadion verspielte.

"Der Spieltag ist sehr vielen Menschen sehr nahe gegangen, und geht ihnen auch heute noch sehr nahe. Es tut mir wirklich leid für alle unsere Borussinnen und Borussen, dass sie das so miterleben mussten", meinte Rauball, der den Klub in den Jahren 1979 bis 1982, 1984 bis 1986 und 2004 bis 2022 als Präsident führte.

Rauball zeigte sich aber zuversichtlich, dass der BVB in naher Zukunft die Gelegenheit bekommen wird, nach 2012 endlich wieder Deutscher Meister zu werden: "Ich glaube, dass wir die Chance noch einmal bekommen und wir dann besser vorbereitet sind. Ich hoffe für unsere Fans, dass ich Recht behalte", meinte er in dem Zeitungsinterview.