Rekord eingestellt! Hummels jagt BVB-Novum

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Mats Hummels hat einen BVB-Rekord eingestellt

Einige ungewohnte Unsicherheiten im Aufbauspiel, einen Elfmeter verursacht und nicht immer ganz Sattelfest gewirkt: Der 3:1-Erfolg von Borussia Dortmund gegen die TSG 1899 Hoffenheim gehört mit Sicherheit nicht zu den besseren Spielen, die Mats Hummels im BVB-Dress abgeliefert hat - für einen Rekord reichte es dennoch.

Gerade als es so schien, als hätte der BVB das Spielgeschehen gegen die TSG 1899 Hoffenheim fest im Griff, unterlief ausgerechnet Routinier Mats Hummels ein haarsträubender Fehlpass, der letztlich in dem Elfmeter gipfelte, der zum 1:1-Ausgleich und dem Widererstarken der Kraichgauer führte. Dass Hummels auch noch selbst den Strafstoß verursachte, untermauert die unglückliche Aktion. Nach 90 Minuten durfte sich der 34-Jährige dennoch über die Einstellung eines Rekordes freuen.

Von seinen 347 Bundesliga-Spielen im Trikot des BVB gewann Hummels satte 206. Damit stellte der Verteidiger einen Rekord ein. Bislang hielt BVB-Legende Michael Zorc den Bestwert, für seine 206 Liga-Siege benötigte Zorc allerdings 463 Partien.

Dass Hummels in dieser Spielzeit noch zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen wird, dürfte kaum bezweifelt werden. Zumal sich der Rechtsfuß zuletzt wieder in der Innenverteidigung der Schwarzgelben festgespielt hat.

Hängt Hummels für einen Rekord noch ein Jahr beim BVB dran?

Einen weiteren Liga-Rekord hatte Hummels mit seinem Doppelpack beim 4:2-Erfolg gegen den SC Freiburg zuletzt übrigens bereits eingestellt. In 16 Bundesligasaison in Serie hat der Superstar bislang schon getroffen. 17 gelangen noch keinem Spieler.

Ob Hummels dieses Novum noch in Angriff nimmt, steht allerdings in den Sternen. Im Sommer 2024 endet sein Vertrag in Dortmund, wie und ob es weitergeht, scheint derzeit offen. Die aktuellen Leistungen zeigen jedoch, dass der 76-malige deutsche Nationalspieler durchaus noch mithalten kann.