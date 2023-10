Wird ein Ex-Nationalstürmer der neue Sport-Chef in Leipzig?

IMAGO/Michael Taeger

Mario Gomez beobachtet auf der Tribüne ein Leipzig-Spiel

Das Eberl-Beben und die Folgen: RB Leipzig hat den Sportvorstand vor die Tür gesetzt. Während Eberl bald bei den Bayern landen könnte, ist in Leipzig noch unklar, wer der neue starke Mann wird. Als aussichtsreicher Kandidat gilt ein früherer Nationalstürmer.

Nach dem großen Knall um Max Eberl und seinen Rauswurf bei RB Leipzig ist vor allem der FC Bayern im Fokus. Kommt Eberl zum Rekordmeister - oder doch nicht? Wann fällt die Entscheidung? Doch auch bei RB Leipzig werden Pläne für die Personalzukunft geschmiedet.

Wie die "Sport Bild" berichtet, soll bei dem Bundesligisten die "aufgeblähte Struktur" in der sportlichen Führungsebene wieder etwas eingedampft werden. Unter Eberl wurde Sportdirektor Rouven Schröder an Bord geholt. Nun ist unklar, wie es genau für den Ex-Schalker in Leipzig weitergeht. Laut dem Bericht soll es künftig nicht zwei Bosse an dieser Stelle bei RB geben. Demnach gebe es zwei Optionen: Entweder Schröder bleibt in seiner Position und ist damit verantwortlicher Sportchef oder ein neuer Mann übernimmt diese Rolle für Schröder und Eberl.

RB Leipzig: Mario Gomez gilt als Idealbesetzung

Nach "Sport-Bild"-Infos setzte sich bei RB die Erkenntnis durch, dass dies kein gewöhnlicher Manager aus dem Dunstkreis eines Traditionsklubs sein sollte. Dieser neue Mann sollte teamfähig sein und mit den Scouting- und Fußball-Abteilungen von RB zusammenarbeiten sowie den Austausch mit dem Aufsichtsrat um Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff pflegen. Zweiter Punkt: Er sollte vom Klub und RB begeistert sein und ihn bestenfalls schon kennen.

Für viele gelte daher Mario Gomez als eine ideale Besetzung für den Posten des Sportchefs, heißt es in dem Bericht. Der frühere Bayern- und Stuttgart-Stürmer ist bereits im Klub aktiv, arbeitet als Technischer Direktor für "Red Bull Soccer International", das die Standorte Leipzig, New York und Brasilien abdeckt und fühle sich bei RB sehr wohl. Allerdings sei ein Wechsel wegen Verantwortungen im Alltag noch nicht infrage gekommen. Bis mindestens Jahresende bleibt also Schröder der verantwortliche Mann bei den Leipzigern. Zu Gomez soll er schon einen guten Draht pflegen, anders als es offenbar mit Eberl der Fall gewesen sein soll.