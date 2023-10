Ukraine darf weiter auf EM-Ticket hoffen

IMAGO/Ondrej Deml

Die Ukraine liegt weiter auf EM-Kurs

Die Ukraine hat weiter gute Chancen auf die Teilnahme an der Fußball-EM im kommenden Jahr in Deutschland.

Die Auswahl von Trainer Serhiy Rebrov gewann am Samstag in Prag mit 2:0 (1:0) gegen Nordmazedonien und schob sich in der Gruppe C zumindest vorübergehend an Italien vorbei auf Rang zwei.

Der Europameister kann am Abend (20:45 Uhr) gegen Schlusslicht Malta wieder vorbeiziehen.

Heorhiy Sudakov (30.) und Oleksandr Karavayev (90.+5) erzielten die Treffer für die Ukrainer, die nach sechs Spielen in der Fünfergruppe mit zehn Punkten drei Zähler hinter Tabellenführer England liegen.

Italien steht bei sieben Punkten. Am 20. November kommt es in Leverkusen zum zweiten direkten Duell zwischen den Ukrainern und der Squadra Azzurra. Die erste Partie gewann Italien 2:1. Bei Punktegleichstand entscheidet der direkte Vergleich.

Die Ukraine trägt ihre Heimspiele in der EM-Qualifikation aufgrund der russischen Invasion in Stadien im Ausland aus.