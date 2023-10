Schalke-Coach Geraerts trifft erste Trainer-Entscheidung

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Tim Smolders, Karel Geraerts, Matthias Kreutzer und Mike Büskens bilden das neue Trainergespann beim FC Schalke 04

Karel Geraerts soll den FC Schalke 04 aus der Krise führen. Der neue Cheftrainer hat gleich zu Beginn seiner Amtszeit eine wichtige Entscheidung getroffen, die seinen Trainerstab beim Zweitligisten betrifft.

Die Schalke-Assistenten Matthias Kreutzer und Mike Büskens stehen am kommenden Sonntag (13:30 Uhr) beim Pflichtspieldebüt von Cheftrainer Karel Geraerts gegen den Karlsruher SC wieder an der Seitenlinie. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Das Trainer-Duo arbeitet beim Zweitligisten unabhängig der Cheftrainer, die von der Vereinsführung in den vergangenen Jahren immer wieder ausgetauscht worden waren. Matthias Kreutzer hatte nach der Entlassung von Thomas Reis die Mannschaft in den Spielen gegen den SC Paderborn (1:4) und Hertha BSC (1:2) interimistisch betreut, Mike Büskens assistierte.

Büskens beim FC Schalke 04 unter Reis in zweite Reihe versetzt

Geraerts-Vorgänger Reis war es, der die beiden Schalke-Trainer in die zweite Reihe versetzt und an Spieltagen auf die Tribüne geschickt hatte. In der Coaching Zone stand an Spieltagen stattdessen sein Assistent Markus Gellhaus, der zuletzt ebenfalls entlassen worden war.

Der neue Trainer aus Belgien will auf das Knowhow von Kreutzer und Büskens allerdings nicht verzichten.

War Büskens unter Reis zum so genannten "Verbindungstrainer" degradiert worden, der sich um die Eingliederung von Top-Talenten wie Assan Ouédraogo oder Keke Topp im Profibereich sowie um den Kontakt zu den Trainern im Nachwuchsbereich kümmern sollte, leitete er unter Geraerts am vergangenen Montag beim öffentlichen Training etwa das Einstudieren von Standardsituationen. Auch in Zukunft soll die Schalke-Ikone wieder stärker in die tägliche Trainingsarbeit eingebunden werden.

Zudem brachte Karel Geraerts seinen ehemaligen Co-Trainer bei Union Saint-Gilloise Tim Smolders mit ins Schalker Trainerteam. Gemeinsam studierte das Trainerteam in den ersten Tagen vor allem die Rückkehr zum alten Spielsystem ein.

Spielte Schalke 04 unter Thomas Reis noch mit einer Viererkette, ließ der neue Coach im Training und im Testspiel gegen Heracles Almelo (4:1) die Dreierkette üben. Möglich also, dass der Bundesliga-Absteiger gegen den KSC im 3-5-2-System agieren wird.