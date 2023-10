Büskens zurück auf der Schalke-Bank: "Der Situation stellen!"

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Mike Büskens ist Co-Trainer beim FC Schalke 04

Die Personalie Mike Büskens ist beim FC Schalke 04 immer wieder eine ganz besondere. Nachdem der ehemalige UEFA-Pokal-Gewinner vor zwei Jahren als Interimstrainer auf Schalke noch den Bundesliga-Aufstieg schaffte, trat er anschließend freiwillig wieder in das zweite Glied zurück. Nachdem er unter Thomas Reis nicht einmal mehr auf der Trainerbank der Gelsenkirchener Platz nahm, holt ihn der neue S04-Coach Karel Geraerts nun genau dahin wieder zurück. Ein sensibles Thema bei Königsblau, zu dem sich Büskens nun selbst ausführlich äußerte.

In dem Jahr unter Cheftrainer Thomas Reis hatte Mike Büskens als eine Art Verbindungstrainer zwischen Profi-Kader und Nachwuchsteams gearbeitet, hatte sich speziell um die Top-Talente Assan Ouédraogo, Yusuf Kabadayı und Keke Topp gekümmert.

Fortan soll er seinen riesigen Erfahrungsschatz beim FC Schalke 04 auch wieder während der Spiele in der 2. Bundesliga einbringen, kehrt auf die Trainerbank der Knappen zurück. Schon an Sonntag (ab 13:30 Uhr) beim Karlsruher SC sitzt Büskens wieder am Spielfeldrand anstatt oben auf der Tribüne.

"Karel Geraert sprach vom ersten Tag davon, dass Matthias Kreutzer und ich ihn und Tim Smolders bei den Spielen unterstützen sollen. Dem komme ich gerne nach, weil es wichtig ist, in dieser schwierigen Phase und nach einem bisher enttäuschenden Saisonverlauf, sich der Situation zu stellen", so der 55-Jährige auf seinem Instagram-Kanal.

Emotionaler Appell an die Anhänger des FC Schalke 04

Der ehemalige Mittelspieler der legendären Schalker Eurofighter appellierte an die königsblaue Anhängerschaft, für eine neue Geschlossenheit rund um den Klub zu sorgen: "Am Ende des Tages geht es doch sowieso nicht um die Bezeichnung (m)einer Position. [...] Wir sollten gemeinsam dafür sorgen, das der Fußball wieder in den Vordergrund rückt und positive Schlagzeilen schreibt."

Nach dem Absturz auf Platz 16 in der 2. Bundesliga hatte sich der Traditionsverein aus dem Ruhrgebiet zuletzt von Cheftrainer Thomas Reis getrennt, der Belgier Karel Geraerts soll die Mannschaft nun aus dem Tabellenkeller führen.

Büskens rief die Schalke-Fans in emotionalen Worten zur Geschlossenheit auf: "Außerhalb von Gelsenkirchen haben sie in den letzten Jahren oft genug über uns geschmunzelt, gelacht oder den Kopf geschüttelt. Wir haben dazu des Öfteren Anlass geboten, aber damit sollte jetzt endgültig Schluss sein. Unsere Farben haben Respekt verdient, aber diesen müssen wir uns wieder verdienen."